Ibon: "El Carpena nos ha dado ese plus de energía"

Ibon Navarro destacó la importancia del triunfo conseguido ante el Rytas Vilnius de cara a la clasificación en este Round of 16. Pese a esos malos minutos al inicio del tercer cuarto, el técnico explicó que "fuimos capaces de ajustarnos a lo que el partido requería" para cerrar el segundo triunfo en el grupo. "Es de los equipos más duros que han pasado por aquí", dijo sobre el rival. "Muy contento por la victoria, a por lo siguiente", añadió.

Tiempo muerto al inicio del tercer cuarto

"Íbamos 0-5 y el parcial ha sido de 5-18. El tiempo muerto ha sido una mierda. Que no pase esto... y empieza a pasar. No hemos corregido lo que hemos hecho. Hemos ido a peor. Hemos encontrado a Tyson. Luego ha entrado Dylan centrado y nos ha ayudado a cerrar el partido".

La importancia del equipo

"Todos son importantes. Taylor no ha hecho buen partido a nivel de números pero ha prendido la mecha. Alberto ha hecho un partido espectacular. Tyson ha peleado muchos rebotes, nos ha dado energía. Ha habido mucha gente importante. Si Tyson Carter no está bien, aparecerá otro. Es la clave de este equipo".

Malos minutos en el tercer cuarto

"Hemos cinco minutos muy malos, tengo gran parte de culpa. Estoy preocupado por el número de pérdidas en BCL. Muchas no son forzadas. Queremos dar un pase que no existe. Tenemos que arreglar cosas para el sábado. A veces ves el vídeo y te das cuenta que no has estado tan mal. Rytas es de los equipos más duros que han pasado por aquí".

Baja de Ejim

"Melvin no está. Killian se ha puesto a vomitar, Olek no estaba... No voy a hablar de jugadores que no están. Lo podíamos haber hecho un poco mejor. No sé si recuperaremos a Olek para el fin de semana. Ojalá que sí".

Afición

"Espectacular. Han entendido el partido. Nos han dado ese plus de energía. Cuando este equipo entra en ese estado de ebullición también es por la afición. Les damos las gracias, han callado a unos tíos que estaban metiendo mucho ruido hora y media antes del partido".

Tyson Carter

"Era muy importante la diferencia al final. Ha lucido él, pero otros jugadores han hecho un trabajo que no se ve tanto".

Kalinoski

"La confianza en Tyler no va en función de su acierto. Su mera presencia en el campo genera muchos espacios y situaciones de ventaja. Era un buen partido para él".

Racha en BCL

"No hablamos de esto. Estamos más cerca de perder, no es normal ganar tantos partidos en una competición como esta".

Por su parte, Tyson Carter, el más destacado de los cajistas frente al equipo lituano señaló que "fue un partido duro, lo sabíamos. Son un equipo físico. Teníamos que igualar su energía, no se iban a amedrentar. Eso es lo que hicimos en este partido". "A veces un partido se pone caliente y hay que subir el nivel de energía. Tuve la suerte de meter tiros. Tanto la afición como el equipo entraron en esa dinámica. Fue divertido", añadió.