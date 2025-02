El Galatasaray se impone al Manisa en el grupo del Unicaja (85-96)

El Manisa Basket y el Galatasaray protagonizaron este miércoles el duelo turco del Grupo J del Round of 16 de la Basketball Champions League con victoria clara por 85-96 para el próximo rival europeo del Unicaja. El Galatasaray encontró a más pilares en los que sostenerse, mientras que Hugo Besson y Saben Lee aparecieron más tarde de lo que su equipo hubiese deseado.

Victoria del Galatasaray

El Galatasaray lideró desde la primera mitad. Entre Sadik Emir Kabaca y Ebuka Izundu dominaron por completo el juego interior, arrasando por completo en la lucha por el rebote. Saben Lee fue la única opción por momentos para el Manisa. De hecho, notaron demasiado que los primeros puntos de Hugo Besson se colocaron en el casillero a poco más de dos minutos del final. Parecía bastante superior el Galatasaray, pero los locales siempre conseguían acercarse, aunque sin dar el golpe definitivo (40-45).

No cambió el guion en la segunda mitad. Sí el ejecutor porque ahora fue Otis Livingston a golpe de triple el que empezó a borrar al Manisa del partido. Los de Kazys Maksvytis no encontraban respuesta. Si antes fue Besson, ahora fue Lee el que no volvió a anotar hasta bien entrado el último cuarto y empezaron a bajar los brazos ante la superioridad rival. James Palmer Jr, con 20 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, acabó por coronar el primer triunfo del Galatasaray (85-96).

El Galatasaray es el próximo rival del Unicaja en la BCL. / BCL

El Unicaja se mantiene líder con un impecable 2-0 por el 0-2 del Manisa Basket. Empatados con 1-1 permanecen Rytas Vilnius y Galatasaray en el Grupo J del Round of 16.

Regreso de la BCL en marzo

Este miércoles sirve para poner en pausa la Basketball Champions League. La competición europea volverá ya en marzo tras la disputa de las dos primeras jornadas del Round of 16. El equipo malagueño regresará el día 5 con la visita a la pista del Galatasaray (18.00 horas). En Turquía se escribirá el final de la primera vuelta, donde los cajistas podrían encaminar la clasificación a los cuartos de final. Por delante quedará Unicaja-Galatasaray, Manisa Basket-Unicaja y Rytas Vilnius-Unicaja.