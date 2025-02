López Nieto: "Los favoritos de la Copa son claramente los que son, los demás somos ilusionados aspirantes"

A justo una semana de los cuartos de final entre Unicaja y Joventut en la Copa del Rey, Antonio Jesús López Nieto pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hacer balance de la situación actual del equipo cajista. "Los favoritos de la Copa son claramente los que son, los demás somos ilusionados aspirantes", confesó el presidente del club de Los Guindos, aunque no pudo evitar hacer balance de cuestiones como la Basketball Champions League, la Euroliga o la llegada de la NBA.

Partido ante el Breogán

"Para nosotros lo primero es Lugo. Es un partido muy difícil como todos los de la ACB. Intentaremos ganar, poder es otra cosa. Vamos a seguir en la parte alta de la tabla que son los ocho primeros. Después de Lugo pensaremos en la Copa del Rey de Gran Canaria".

Opciones de título

"Desde el 2009 que jugó la final el Unicaja con Baskonia, que perdimos, hasta el 2023, que ganamos nosotros, todos esos años la han ganado el Real Madrid y el Barça. En 2024 ya la ganó el Madrid. Los favoritos son claramente los que son, los demás somos ilusionados aspirantes. Un dolor de muelas es Tenerife, Gran Canaria, Manresa, Valencia, el Joventut evidentemente. Cualquiera te puede hacer un roto. Cada partido es distinto. Ganar es muy difícil y el perder lo tienes que asimilar bien, no es un drama. La obligación es estar por méritos en la Copa y en el play off. A partir de ahí, hay que pelear, pero con los pies en el suelo".

Tres años de grandes resultados

"Estamos haciendo las cosas bien, es la regularidad. De la tragedia a la épica hay una jugada. El partido de Tarragona pasó de la tragedia a la épica en un segundo. La tragedia hubiera sido un escenario penoso para el futuro del Málaga CF. En Badalona, si Laprovittola y ese balón hubieran entrado, tendrían dos puntos más. Tenía dos tiros para empatar y falló el primero. Puedes hacer el trabajo muy bien, pero son circunstancias las que te ponen en la foto o no. Llevar tres años entre los cuatro primeros demuestra que hay un trabajo serio, una estructura y una idea. Hay que tener hecho el trabajo de la forma adecuada. Van ocho equipos y solo gana uno. De los demás nadie se acuerda, solo se acuerdan del ganador. Tienes que asumir que hay más posibilidades de venir sin el trofeo que con el trofeo".

López Nieto, junto a Antonio Jesús Merchán. / Emilio Fernández

Ibon Navarro

"Ibon Navarro es una parte fundamental. También Juanma Rodríguez, todo el equipo de Ibon Navarro, la gente que trabaja en el club, los embajadores, nuestro público... Ibon Navarro es un líder, un entrenador de un nivel altísimo, top 3 en ACB sin temor a equivocarme. Es un orgullo que esté con nosotros hasta 2027, también una satisfacción personal".

Euroliga/NBA

"No sé dónde nos deja, nos va a dejar donde mejor estemos. La Euroliga es una carrera hacia delante, no veo lógico ampliar cuatro jornadas más con resultados económicos insostenibles. El otro día le explicaba a Carlos lo que tiene que sufrir un equipo no dueño para una invitación: un millón de euros por entrar, no tienes participación en derechos televisivos ni de marketing. Es conformarse con el ticketing. Suben tus necesidades de plantilla, las exigencias de viaje con habitaciones en hoteles de cinco estrellas, un avión... ¿Quién puede sostener en España la Euroliga? ¿Madrid y Barça? Les da lo justo, otros no llegan. Valencia no va a hacer el año que viene esta temporada. No hay que tener tanta Euroliga ni tanta NBA, tenemos una ACB espléndida. Estoy de acuerdo con la NBA en que hay que basarse en los parámetros de meritocracia, con parámetros lógico-físicos. Un día puedes salir a la calle, genial. Al quinto te apetece estar en casa. No puede haber 10 partidos del año en un mes, no es bueno para rentabilizarlo".

Grada de animación

"¿Para qué? Tengo una grada de animación de 10.000 personas. Al son de Los Mihitas, que son los que ponen el corazón, hay 10.000. A mí me llegan los presidentes anonadados con el pabellón. Hay una política con los colegios que hemos acertado. Vienen al Carpena con 50 niños en el autobús del club, visitan las instalaciones, la sala de prensa, ven el último entrenamiento y se fotografían con los jugadores. Esos niños vuelven al Carpena con el padre, creas ese hábito. Tenemos mucha lista de espera que no se podrá atender bien. Todo el mundo pide ir allí. Agradezco la predisposición de Ibon Navarro y los jugadores para atender a los niños. A lo mejor no conseguirían empatizar, pero ocurre al contrario. Tenemos un liderar espiritual como es Perry, Alberto. El comportamiento humano es fenomenal. Sima mete una canasta y el primero que salta es Balcerowski y Kravish. Hay nivel de grupo".

Joventut, rival de Copa

"El Joventut, como he dicho, es uno más del peligro continuo de cualquier equipo que toque en la Copa. Cuando hicimos la cuenta de una liga de los ocho, el primer clasificado era el Manresa. El Joventut, desde la llegada de Sam Dekker, tiene un equipo veterano, calidad, con conocimiento y experiencia de finales. Tenerife es igual de lo mismo. Imagínate Gran Canaria. Ibon quería al Barça, dice que es el equipo que tiene más captado de cómo juega. Habla de la dificultad de todos. Lo que menos me gusta es el jueves. Si pierdes, ni te enteras. Si ganas, estupendo, disfrutas del viernes, llegas ya a la semifinal. Te encuentras el jueves en Gran Canaria y llegaríamos el domingo. Por descanso, está bien jugar el jueves. El problema es ganar".

¿Tres años de Copa en Valencia?

"Solo lo he leído en prensa, no tengo la comunicación oficial. Siendo coordinador general del Ayuntamiento de Málaga, firmamos tres Copas del Rey y tres Supercopas, que se quedaron en dos, de forma alterna. No sé las condiciones, no sé si serán alternos o continuos. Si la ACB está negociando, será beneficioso económicamente. Si analizas pabellones que puedan albergar la Copa, iríamos a Madrid, Málaga, Badalona, Vitoria, La Coruña... Málaga es un dulce para todo el mundo, pero yo no la quiero aquí. No es por ganar o no, para nosotros el esfuerzo que supone... La gente cree que la organiza el club y no pintamos nada. Es un problema para nosotros. Fui a Granada y no jugamos, pero disfruté porque me empapé desde fuera. Nos tiene que tocar, pero prefiero que sea fuera. Todas las administraciones no están por aportar el canon de la ACB. Es normal que Valencia apueste. El comité ejecutivo propondrá el tema, pero a Valencia no le haríamos asco. No tenemos información veraz, oficial y directa de que vayan a ser tres años consecutivos. No conozco la historia, pero no todas las administraciones están por ese esfuerzo. Si hay una... Valencia va a tener una instalación infinitamente buena".

Carlos Cabezas también acudió como embajador del Unicaja. / Emilio Fernández

Melvin Ejim

"El sábado no viaja a Lugo, sigue lesionado. Los plazos están muy justos. Yo creo que será complicado que Melvin participe en la Copa. Viajar va a viajar. Será una decisión de médicos y técnicos, parece que está muy complicado".

BCL

"Diría que fue paso para no estar en mala situación. El resultado de Manisa-Galatasaray pone al Galatasaray en ventaja porque es el único que ha ganado fuera. Lo importante en estos grupos es ganar fuera. Si quedas primero te puede tocar el UCAM, el Manresa... es muy difícil. La Euroliga ha sido idealizada por una parte de la ciudad durante mucho tiempo. Estábamos el 10º en la ACB. Después fue la Eurocup, que depende de la Euroliga. Ahora mismo, la Euroliga es la Euroliga. A partir de ahí, entre Eurocup y BCL, si pones uno a uno los equipos, que me digan por qué es mejor la Eurocup. Hay 8 ó 10 equipos muy complicados en la BCL. Como quiere tener el abanico total de los países de Europa, en la primera fase hay ilusión en equipos sin nivel. Entre los 16 de la BCL y los 16 de la Eurocup, es mejor competición la BCL. La gente es libre. Tiene la mejor fórmula deportiva, la más interesante. Los equipos de Eurocup juegan una liguilla de 10 durante un tercio de temporada para quedar entre los ocho primeros. Después se la juegan a un partido. Tiene los equipos cargados. Nosotros racionalizamos la competición. Si jugamos al final, es porque tiene interés y nos clasificamos. El Joventut jugó, por ejemplo, un último partido sin tener nada en juego".

Renovaciones

"Ahora no toca, no hablamos de renovaciones. Carter y Dylan tienen un año de contrato. Vamos buscando los espacios para que haya homogeneidad. Nosotros tenemos ya la plantilla, aunque alguien puede venir con la bolsa más grande y esto es deporte profesional. Tenemos jugadores que podrían encajar, en ese caso".

Saint-Supéry y Nzosa

"Estamos encantados con Mario, menos contento estoy con la repercusión continua. Espero que lleve bien la continua exposición de los logros de la gente. Ya lo hemos vivido con Yannick, que ahora tiene limpia la cabeza. Aunque le metieron a él la última canasta, el otro día le vi cosas que me recuerdan a los atisbos del entonces Yannick. Mario es un jugador distinto, siempre me lo dijo Juanma desde que llegó. Correr mucho puede ir mal. ¿Cuántos jugadores de ACB tienen incidencia con su edad? Nosotros le ampliamos a Yannick el contrato en su peor momento. Aún tiene dos años por delante para terminar de hacer la mili y volver".