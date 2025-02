Ibon Navarro dice que el Unicaja va a Lugo: "Con las orejas tiesas"

Ibon Navarro compareció ante los medios este viernes, minutos antes de arrancar la jornada de entrenamiento del Unicaja en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El equipo verde tiene este fin de semana su último partido liguero antes de disputar a partir del próximo jueves la Copa del Rey Gran Canaria 2025, en la que los verdes medirán fuerzas en cuartos de final contra el Joventut. Navarro, por ahora, se centra solo en la cita liguera de este fin de semana y aparca totalmente el torneo copero de Las Palmas: "Si en Lugo no hacemos un buen trabajo, será difícil hacer un buen trabajo el jueves siguiente".

Estado del equipo

"Todo el mundo está bien. Balcerowski recuperándose de ese proceso vírico. Esperemos que en Lugo puedan estar todos y allí elegiremos con qué 12 jugamos el partido". Con Melvin Ejim no hay novedad. Sigue con su proceso de recuperación y necesita tiempo".

Último partido antes de la Copa

"Espero que lo encaremos con una buena mentalidad. Es un partido de Liga complicado fuera de casa. El Breogán ha ganado el 50% de los partidos desde que ha llegado Luis Casimiro. Un equipo que compite incluso con bajas. Viene de hacer un partido extraordinario en Tenerife teniendo en cuanta las ausencias que tenía. Ya nos lo pusieron difícil aquí, por lo que en su ambiente. con el plus de energía que les dan sus aficionados, será todavía más duro. Es un partido con tantas dificultades que nos obliga a estar centrados en esto y no en lo que pueda venir después. Tenemos que tener la mentalidad de hacer el mejor partido posible y estar centrados. Entiendo que el entorno esté pensando en la Copa, pero no lo comparto. Si en Lugo no hacemos un buen trabajo, será difícil hacer un buen trabajo el jueves siguiente".

Ibon Navarro no se fía del Breogán. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Diferencia entre el Breogán que visitó el Carpena y este de la segunda vuelta

"Las bajas de Nakic y Aranitovic son importantes para ellos. Parece que están esperando la llegada de Boubacar Toure, que viene de China, pero lleva sin jugar desde diciembre, a ver si deciden meterlo si es que llega todo a tiempo (papeles y demás). Pero con todos esos problemas, vimos que Vila jugó un gran partido en Tenerife, pueden jugar con Atic al "4". Es un equipo que con su actual espíritu competitivo encuentra soluciones a los problemas. Es un equipo´con unas normas claras, que los jugadores ejecutan en ataque y en defensa y un equipo que a nivel de competitividad ha dado muchos pasos adelante. Vamos con las orejas tiesas porque es un partido complicado para nosotros".

¿Espera un paso adelante de algún jugador?

Da igual. Lo bueno es que el que dé en Lugo un paso adelante puede no hacerlo después y el equipo sigue manteniendo un nivel. Lo que quiero es que ningún jugador se pase de minutos, que haya un reparto homogéneo de las cargas para que lleguemos con todos los jugadores disponibles en las mejores circunstancias a nivel físico. El equipo tiene suficiente confianza en el grupo para que vayamos a Lugo y ante la baja o el partido más flojo de uno, otro compañero aparece y el nivel del equipo no se resiente".

Ibon Navarro, durante su comparecencia de prensa. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Regreso de Djedovic

"Djedovic va poco a poco cogiendo ese punto. Han sido 7 semanas sin jugar. Del Djedovic del primer día que volvió a jugar en Girona a hoy hay mucha diferencia. Se le ve hasta en su cara, en su expresión. Vuelve a divertirse en el campo, pero lo normal en un jugador después de una baja tan larga. Él es un veterano y sabe qué tienen que hacer. Lo veo bien y el grupo lo agradece porque es un jugador que nos da mucha verticalidad".

Posible sanción de Dylan Osetkowski

"Lo de Dylan no es una situación fácil para él. La lleva como puede. Los demás tenemos que tener un poco de paciencia con él porque no es fácil convivir con esta situación. No sé cuando saldrá la sanción. Saldrá cuando tenga que salir".

Partido especial para Kalinoski, ex del Breogán

"Kalinoski ya ha jugado con nosotros dos veces en Lugo. La primera fue más especial. No me preocupa nada estas cuestiones con Kalinoski porque es un profesional que cuando está en el campo siempre está centrado y concentrado en hacer bien su trabajo. Así que no me preocupa nada esto con Kalinoski".