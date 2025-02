Unicaja: Zaragoza 2005, Badalona 2023 y... ¿Gran Canaria 2025?

El Unicajabuscará este próximo fin de semana sumar la tercera Copa del Rey a su palmarés. El Gran Canaria Arena acoge, desde el jueves 13 hasta el domingo 16, una edición copera de 2025 muy abierta, sin un favorito claro y en la que el equipo de Ibon Navarro tratará de mostrar esa imagen competitiva que tantos éxitos le ha dado en los últimos dos últimos años. El objetivo es repetir los éxitos de Zaragoza, hace ya 20 años, y Badalona, hace un par de temporadas. Dos espejos a los que mirarse esta semana en Las Palmas.

Zaragoza 2005

El Unicaja es un equipo al que siempre le ha gustado darle una emoción muy especial a la conquista de sus Copas del Rey. Y es que el conjunto cajista ganó la Copa de 2005 en Zaragoza después de clasificarse para estar en la ciudad maña en la última jornada, de rebote y casi sin esperarlo. Lo demás... ya nos acordamos todos.

El Unicaja empezó su periplo ganando, y bien, al Etosa Alicante (79-62), que llegaba como favorito a aquellos cuartos de final, al ser cabeza de serie. También era favorito aquel Valencia de Montecchia, Rakocevic, Oberto o Tomasevic y el partido de semifinales acabó igual, con victoria verde y morada (90-82).

El Unicaja celebra su título de Copa 2005. / La Opinión

En la final esperaba el Real Madrid de Bozidar Maljkovic. El equipo verde, entrenado entonces por Sergio Scariolo, contra el entrenador con el que el Unicaja había empezado a saborear la gloria. Y ahí, en un partido inmejorable (76-80), se empezó a forjar una historia maravillosa entre el Unicaja y la Copa del Rey.

Con más de 1.000 aficionados cajistas en las calles de Zaragoza y con un Jorge Garbajosa imperial -MVP con 15.6 puntos de media-, se puso la semilla al trienio mágico de un equipo legendario que después fue campeón de Liga en 2006 y jugó la Final Four de la Euroliga en 2007.

Badalona 2023

Si la de Zaragoza estuvo marcada por la emotividad de ser la primera, lo vivido en Badalona hace ahora dos años fue épico. Ninguna afición olvida lo que es ganar un título, pero es que ni siquiera el mundo del baloncesto lo va a hacer después de que el Unicaja hiciera historia en el Olimpic de Badalona en esa edición de 2023. La pizarra de Ibon, los dos tiros libres fallados de Laprovittola, el clínic de Kravish y Osetkowski frente a Tavares o la segunda parte de Carter y Kalinoski frente al Lenovo Tenerife. Cuando el «Why not?» se hizo realidad.

Brizuela, en los cuartos de final de Copa ante el Barça. / ACBPhoto

El equipo cajista aterrizaba en la pista del Joventut para jugar los cuartos de final contra el Barça, al que nunca le había ganado en Copa. Y lo hizo en una prórroga espectacular (87-89). El siguiente paso era el Real Madrid. Nadie en la historia le había ganado a los dos «grandes» en la misma edición copera. Y el Unicaja lo hizo (82-93). En una final apasionante, con dos rivales que se conocían como anillo al dedo, Alberto y Brizuela alzaron la Copa tras superar al Tenerife (80-83).

Se coronó Tyson Carter como MVP (10.7 puntos de media), pero lo cierto es que fue la consagración de un equipo en mayúsculas que, con exhibiciones de todos y cada unos de sus jugadores, maravilló al mundo del baloncesto: Will Thomas, Perry, Brizuela, Barreiro, Kalinoski... absolutamente todos. ¡Y ojo!, con Lima y Sima lesionados.

¿Gran Canaria 2025?

El 20 de febrero de 2005 y el 19 de febrero de 2023 ya son fechas que han quedado marcadas en la historia en el Unicaja. ¿Habrá que grabar el 16 de febrero de 2025? No va a ser nada fácil, pero no se debe descartar nada. No confiar en estos jugadores y en este entrenador es tener muy poca memoria deportiva. El equipo cajista aterriza en Las Palmas como un aspirante serio a cualquier cosa. Primera parada: Joventut de Badalona. Ojalá después lleguen dos paradas más. Sería una gran noticia para la familia cajista.