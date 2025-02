Ibon Navarro: "Tenemos ganas de Copa, estos días se hacen muy largos"

Semana de Copa. Semana de emociones fuertes. Uno de los momentos más importantes de la temporada. Ibon Navarro compareció este miércoles ante los medios en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena, minutos antes de encarar el último entrenamiento de la semana en Málaga antes de viajar esta tarde a Las Palmas para encarar la Copa del Rey de Gran Canaria 2025 que se disputará desde el jueves al domingo con los 8 mejores equipos de la primera vuelta liguera buscando el título copero.

Ibon reiteró su idea ya expresada en la entrevista publicada este lunes en La Opinión de Málaga de que no hay favoritos para la Copa, que el duelo contra el Joventut será muy duro, descartó la presencia del lesionado Melvin Ejim y también valoró la ausencia de jugadores del Unicaja en la "Ventana FIBA" de la próxima semana.

¿Cómo ve a sus jugadores ante la Copa?

"Los jugadores están con muchas ganas, con un puntito de nerviosismo porque empiece ya. Estos días se hacen un poco largos. Ilusionados ante un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa. Tenemos nuestras opciones como el resto del equipos"

Momento del equipo

"No es importante el momento en el que llega el equipo. Si te dijera que bien, no significaría nada. Si te dijera que no tenemos las mejores sensaciones, tampoco. La Copa en un fin de semana en el que juegas 3 partidos y es como el spin off de una serie. Ni siquiera gana habitualmente el que mejor llega, gana el que mejor está con mejores sensaciones, el que lleva mejor los nervios, el que tiene más paz emocional, el que tiene más suerte... Es un spin off de la serie de la temporada. No es importante las sensaciones que tengamos porque no repercuten en como vaya a ser la competición".

Último entrenamiento

"Daremos un puntito de ritmo, no demasiada carga, repasar un par de cosas y que queden las normas claras y todo el mundo tenga en la cabeza lo que tenemos que hacer y cómo. Saber que tenemos un viaje esta tarde, que no es demasiado pesado, pero invita a tener un entrenamiento no muy denso. El entrenamiento de hoy es para coger buenas sensaciones e ir con las ideas claras".

Ibon Navarro, durante un entrenamiento en el Carpena. / unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Dos últimas derrotas en Liga fuera de casa

"Ya expliqué que siempre pasan cosas antes de la Copa en las tres últimas jornadas. Nosotros no somos ajenos a eso porque son cosas naturales. Tenemos claro el diagnóstico de lo que nos ha pasado en estos partidos de Girona y Lugo, sobre todo en el tercer cuarto, porque fueron dos partidos calcados.

Pero es que esto de Las Palmas tampoco tiene nada que ver con esas dos derrotas. Esto en la Copa. No influye nada lo de esas dos semanas anteriores. Todos partimos de cero, no hay dinámicas, no hay tendencias. Es ir, jugar un partido y si hay suerte jugar otro y si hay más suerte jugar la final. Es una competición que no tiene nada que ver con lo anterior. No tiene sentido sacar conclusiones de los últimos partidos previos a la Copa".

Pívots determinantes en el Joventut

"Nuestros pívots tendrán mucho trabajo, pero también los "4" y los "3" con Dekker y Kragg, también los pequeños para controlar a Dotson y a Robertson. Controlar la aportación de Guillén y Pau Ribas, en un momento dado. Hay que ser inteligentes en la toma de decisiones, ser agresivos, obligarles a que sus grandes jueguen lejos. Todos tienen que trabajar mucho, no solo los pívots"

Joventut

"Es un equipo que mantiene un bloque importante de los últimos años. Tiene dos jugadores que condicionan mucho su juego y el tuyo. Tomic y Pustovyi son muy grandes, amenazan, pueden pasar, tienen visión de juego... La llegada de Dekker les ha dado muchas posibilidades. Jugadores exteriores muy verticales y con muchos puntos. Es un equipo muy peligroso que va a llegar muy bien preparado".

Ejim, única baja

"Salvo Melvin Ejim, están todos bien. Algún problemilla con Osetkowski y Tyson Pérez, pero problemas que no les van a impedir jugar la Copa. Cuento con los 13".

El Unicaja contará en Las Palmas con la baja de Melvin Ejim. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Favoritos?

"Esto de favoritismos, decepción y demás son cosas de los periodistas. Es evidente que un equipo que ha sido campeón de invierno, lo normal es que le den favorito. Pero, ¿de qué sirve?... absolutamente de nada. En un partido puede pasar cualquier cosa. Entiendo que esto esté en las webs, en las redes sociales y en los periódicos. Nadie puede saber quién va a jugar las semifinales".

Impacto de Dekker en el Joventut

"Es un jugador que se ha adaptado muy bien, que le han dado un rol importante, está a gusto, tira con grandes porcentajes, es un jugador que pone el balón en el suelo, que es capaz de rebotear, de penetrar, jugar bloqueo directo. Les da muchas cosas que antes les faltaban. Les ha abierto muchas opciones en su juego".

Miedo a perder en cuartos

¿Miedo? Esa palabra no existe. Nosotros no tenemos miedo a nada. Aquí no se va a morir nadie. Si perdemos, al día siguiente saldrá el sol y nos quedarán dos competiciones por las que luchar. Somos deportistas, queremos ir, competir e intentar pasar en un partido que será muy difícil".

Ventana sin internacionales cajistas

"La mayoría de los jugadores se quedan porque tienen un problema, no porque no quieran ir. Y el que no tiene un problema tiene que hacer trabajo para no tenerlo próximamente. Todos tienen deberes médicos esos días porque tiene cosas que les están limitando. Les fastidia no poder ir, pero entienden que si van y no solucionan sus problemas, el perjudicado es el equipo y ellos mismos".