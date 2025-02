Ibon: «Tenemos que descansar y prepararnos para el sábado»

Ibon Navarro destacó los pocos balones perdidos de su equipo como una de las claves para ganar el partido en la segunda mitad: «No es muy normal hacer 17 asistencias y solo una pérdida en la segunda parte». El técnico cajista destacó el mérito de ganar «con cierta holgura ante un Joventut tan acertado». «Tenemos que descansar y prepararnos para el sábado», apuntó

Análisis del partido

«Creo que el Joventut ha hecho un gran trabajo. Hemos hecho un buen primer cuarto al nivel de rebote, pero no estábamos sacando crédito de esos rebotes de ataque. No estábamos con acierto. Ha cambiado en el tercer cuarto. No es muy normal hacer 17 asistencias y una pérdida en la segunda parte. Ellos han estado muy bien en el tiro de 3 puntos. Por encima del 50%. Tiene mucho mérito sacar el partido adelante con cierta holgura ante un Joventut tan acertado».

Charla en el descanso

«Hemos ajustado un par de cosas, estábamos haciendo cosas bien. Obligar a Ante y Artem a correr con nuestros cincos. Les hemos obligado a jugar a un ritmo alto».

Mensaje a los jugadores

«Hemos repetido el dato de asistencias. Tenemos que descansar y prepararnos para el sábado».

Tyson Pérez

«Ha estado muy bien. Le ha ayudado mucho el tipo de partido y los jugadores que tenía en frente. Si el sábado juega igual, genial. Si no, aparecerán otros compañeros. Es la clave de este equipo».

¿Favoritismo?

«No hemos hablado de favoritismo. Puede ganar cualquiera, cualquier cruce. Tenemos que pensar en cómo jugar. Ser competitivos y poder ganar. El equipo ha estado tranquilo. Ha habido alguna decisión demasiado individual. A veces hay que perder partidos para aprender cosas. Esto es deporte, a veces pierdes porque el rival es mejor. No somos un equipo con bagaje de haber ganado, a veces hay que aprender por las malas».

Pocas pérdidas de balón

«Parece que vengo a sentar cátedra... Hemos tenido que meter a jugadores que han estado enfermo, con semanas sin jugar... Tienes que invertir para que hoy puedan ayudar al equipo. Djedovic ha jugado su mejor partido de los últimos cuatro. Si no hubiera jugado los otros tres... Killian igual. Así podemos hablar de todos. Tenemos una forma de entender esto, tenemos 14 jugadores y hay que rotar. La gente ha estado tranquila, hemos ejecutado bien. Han apretado atrás, ha cuidado el balón. No hay secretos, los jugadores que van volviendo los tienes que meter y a veces repercute».

Antideportiva de Osetkowski

«No me voy a meter en ese charco. Si vemos el vídeo en el frame que queremos... Va al balón en el rebote. No me quiero meter».

Elogios del rival

«Tenemos que entender que el halago debilita. Ya nos ha pasado. Agradezco las palabras, pero habrá otros tres equipos en semifinales candidatos a ganar. Son eliminatorias a un partido. Si tienes un día extraño, puedes perder. Es difícil de controlar. Gana el mejor equipo del fin de semana».