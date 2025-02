El Unicaja arranca su sueño copero 2025 contra el Joventut (18.30 horas)

¡Bienvenidos a la Copa del Rey de Gran Canaria 2025! La cuenta atrás para el día «D» ha terminado. Unicaja y Joventut abren este jueves, desde las 18.30 horas, un torneo cargado de alicientes, en el que todos se ven con opciones, pero solo le espera el premio del título al que sea capaz de ganar tres partidos.

Por delante, 40 minutos de puro fuego, de un partido sin red, de un pierde-paga en el que los verdes quieren hacer valer su condición de favoritos, tras acabar campeones de invierno la primera vuelta de la Liga Endesa.

Ejim, uno más en la expedición

El equipo llegó anoche a Las Palmas con el único «pero» de la ausencia por lesión de Melvin Ejim. Ibon Navarro cuenta con sus otros 13 jugadores dispuestos para la lucha. Veremos pocas horas antes del partido quién es el que se queda fuera de la convocatoria de 12 para estos cuartos de final. Hay que recordar que en la Copa se pueden hacer cambios antes de cada partido, por lo que el sacrificado en cuartos de final podría jugar el sábado las semifinales... si es que el entrenador así lo decide.

Día "D"

Es obvio que estamos ante un día importante. Este Unicaja-Joventut no es un partido más. Y es que el premio de ganar es inmenso y el castigo de la derrota es definitivo. Es un día sin margen de error en el que no vale nada el pasado y solo sirve el presente. Es la magia que tiene la Copa del Rey y la clave del «enganche» que provoca entre los aficionados el único fin de semana al año en el que el básket hace sombra al fútbol. Ni siquiera la Final Four de la Euroliga iguala el nivel de atención mediática a estos cuatro días de la Copa del Rey.

Hablar de claves a priori es pensar en que al Unicaja le interesa un ritmo rápido de partido, que la lucha por el rebote tendrá muchísima importancia en el resultado final y que el acierto en el tiro exterior también puede ser determinante para el pase a semifinales.

Cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey. / ACBPhoto

Rival peligroso

¡Ojo! con este Joventut. Es un lobo con piel de cordero. Tiene una plantilla larga y con mucho talento para jugar al baloncesto. Llegan sin ninguna presión y eso les hace ser todavía más peligrosos. Seguro que el Unicaja tendrá que hacer unos buenos 40 minutos si no quiere que la Copa se le vaya en el primer sorbo.

Cita a las 18.30 horas

Planifiquen bien sus agendas. Es un día laborable, pero hay que estar delante de la tele a las 18.30 horas para apoyar desde la distancia a un Unicaja que ha viajado a Gran Canaria con ilusión de volver a liarla. ¿Por qué no?