Ibon Navarro: "Marcelinho es diferencial, habrá que intentar que esté incómodo"

Ibon Navarro compareció ante los medios antes de poner en marcha el entrenamiento para preparar las semifinales de la Copa del Rey ante La Laguna Tenerife. El enésimo partido entre ambos equipos con todos los focos apuntando a Marcelinho Huertas después del partido que protagonizó para eliminar al Barça. Pese a todo, el técnico del Unicaja apunta a la fortaleza mental y al rebote como aspectos a trabajar ante los aurinegros.

Batalla mental

"En un partido como el que vamos a jugar mañana contra La Laguna Tenerife, el mantener esa intensidad el mayor tiempo posible es lo que nos va a hacer capaces de competir con ellos. Creo que es un equipo que te exige a muchos niveles físicos y de acierto, pero el que más es el mental. Tienen una eficiencia brutal, puedes hacer cuatro o cinco esfuerzos defensivos durante 21 segundos y te tiran un buen tiro. Tenemos que tener una fortaleza mental para seguir haciendo las cosas bien, a pesar de que hagamos un esfuerzo".

Rivalidad

"Hemos jugado muchos partidos y partidos importantes con mucho en juego. Sabemos muy bien lo que nos hace daño, saben en lo que les hacemos daño. Son partidos bonitos por ver las soluciones que vamos encontrando. Al final, más allá del estilo, están los jugadores que son los que interpretan los planes de partido".

Marcelinho Huertas

"No hay muchos más palabras de las que ya se han dicho. Podemos decir que está en un momento espectacular, pero es que también lo decíamos el año pasado o el anterior. Es diferencial sin duda. Va con el ordenador en la cabeza. Por muchas cosas que intentes hacer, él es capaz de anticiparse. Habrá que intentar que esté incómodo. Cuando consigues pararle a él, están sus compañeros".

Diferencias entre los equipos

"Nosotros somos un equipo que ataca muy bien y mucho en los primeros segundos, y ellos son un equipo que atacan mucho y excelente en los últimos siete segundos. El que consiga llevar el partido a su terreno tiene mucho ganado. Tienen la capacidad de adaptarse. Cada año dan un paso adelante en muchas cosas. Todo el mundo habla del pick and roll, pero luego aparece otra cosa. Tienen soluciones, es un equipo que roza la excelencia".

El Unicaja ya prepara las 'semis' de Copa ante el Tenerife. / ACBPhoto

¿Quién es favorito?

"No hay favoritos aquí. Si queréis que diga que somos nosotros, me da igual, pero aquí no hay favoritos, igual que no lo había en los cuartos de final por mucho que os guste la palabra favoritos o fracaso. No hay favoritos en la Copa".

Claves

"La fortaleza mental de saber que vamos a hacer las cosas bien en defensa y ellos van a anotar porque eso va a pasar. Tenemos que persistir en eso. Hay un factor muy importante como el rebote".

Experiencia en partidos importantes

"Es difícil ganar, lo normal en deporte es perder más de lo que ganas. Incluso los equipos más exitosos que ha habido en la historia siguen habiendo perdido más de lo que han ganado. Siempre que mantengamos el bloque como hemos hecho estos años, la experiencia es un aprendizaje para el siguiente. Es vedad que hemos ganado cuatro títulos, que hemos estado en una gran participación en grandes torneos, que hemos tenido grandes momentos de tristeza porque no se puede ganar siempre, pero lo importante es aprender. Independientemente de lo que pase, intentaremos hacer nuestro mejor partido. Si ganamos, estaremos en otra final. A este paso, seguro que nos volveremos a encontrar con el Tenerife pronto. A este nivel, cada partido de esta importancia, tiene que ser un aprendizaje para nosotros".

David Kravish también compareció ante los medios de comunicación. / ACBPhoto

Estado físico

"Creo que bien. Ha habido algún problema con Dylan. Salvo que me digan lo contrario, vamos a hacer el entrenamiento todos".

David Kravish

El pívot cajista también compareció ante los medios analizando al rival: "Se siente como si hubiésemos jugado 150 veces en los últimos años. No hay secretos. El equipo que más siga su estilo ganará el partido. Son un gran equipo, han estado mucho tiempo juntos. Lo que hacen lo hacen muy bien, son muy disciplinados. Van a llevar el partido a su terreno, tendrán paciencia, pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, sin salirnos del guion".