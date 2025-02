Sima y Alberto hacen al Unicaja finalista de la Copa (90-83)

Lo han vuelto a hacer. Estos tíos son la hostia. Perdón por el "palabro", pero tengo que escribir rápido y no se me viene al teclado ningún adjetivo calificativo apto para todos los públicos que pueda definir mejor a estos tíos que visten la verde y morada. No hay palabras para este Unicaja que, dos años después de liarla muy gorda en Badalona, volverá a jugar este domingo la finalísima de la Copa del Rey. Esta vez, en Gran Canaria, donde el equipo está mostrando durante estos días un nivel de baloncesto excelso, maravilloso, sublime, estelar...

Gran partido otra vez del Unicaja

Después de 40 minutos de altísimo caché, el equipo superó todas las trabas que le puso La Laguna Tenerife por el camino. El Unicaja supo sufrir cuando el rival más apretó, supo remar y remar para estar siempre donde quería estar, dejando que el paso de los minutos hiciera el resto.

Hay dos nombres propios en esta victoria. Lo de Yankuba Sima y lo de Alberto Díaz rozó lo celestial. Todos sumaron, pero lo de ellos fue también la hostia. ¡Qué exhibición de Sima en defensa y en ataque y qué lección magistral de liderar al equipo del capitán! Si no fue el partido de sus vidas, poco le faltó.

Alberto Díaz jugó un partido memorable. / ACBPhoto-EMILIO COBOS

Por cierto, antes de hablar de cómo fue el partido no quiero dejar pasar ni una línea más sin aplaudir hasta que me sangren las manos otra vez a la «marea verde». Y es que los 700 cajistas en las gradas se multiplicaron por varios miles más en el apoyo a su equipo. La afición cajista había dado una lección de ánimo, empuje y fuerza el día de los cuartos. Esta vez, todo fue más a lo grande. Por momentos, cerrando los ojos, el Gran Canaria Arena sonó como el Carpena de sus mejores días. Los que no hayan podido venir a Las Palmas pueden estar bien orgullosos de los 700 representantes que tienen en la isla

Primer tiempo

Sima fue el primer factor diferencial. Reboteó en los dos aros y suyos fueron los primeros 7 puntos del partido. El Unicaja hizo mucho daño por dentro porque cuando Kravish dio descanso al gerundense, el equipo siguió dominando la pintura. Buena puesta en escena de los verdes, serios atrás y dominando el rebote. Los triples le dieron vida al Tenerife, que se agarró al partido al final del primer cuarto, 21-15.

Se torció la cosa en el segundo cuarto. Shermadini anotó 10 puntos seguidos y el Tenerife se puso por delante. Fue el primer momento de zozobra del equipo, 23-28. Perry metió el primer triple del Unicaja y fue aire puro para un Unicaja que volvió a equilibrar las fuerzas, 31-31. El intercambio de golpes fue total, aunque las faltas personales sí que castigaron más a los cajistas, sobe todo por las 3 de Kalinoski y las 2 de Perry y de Sima. El partido alcanzó el intermedio con todo por decidirse y mucha tela que cortar, 38-39.

Sima jugó su mejor partido desde que viste la camiseta del Unicaja. / ACBPhoto

Segunda parte

El tercer cuarto siguió con el mismo guion. Golpes a un lado y a otro de la pista. Un partidazo. Un par de triplazos de Alberto Díaz encendieron a la grada verde y morada. Ahí empezó el "Díaz time". Con un quinteto con más físico que talento, el Unicaja se fue de 6, 55-49. Sima volvió a ayudar mucho en ataque y el Unicaja se sintió cada vez mejor.

El acierto en los tiros libres ayudó al Unicaja en una fase del partido en la que el dominio fue de los de verde y morado. El 68-58 a poco más de un minuto para el final del cuarto fue una bendición. El partido alcanzó el último cuarto con 72-60, la máxima de todo el partido.

Osetkowski puso el +15 en el inicio del último parcial, pero este Tenerife tiene muchas vidas. Un par de triples les dieron oxígeno. Ibon paró el partido con 75-68 y poco más de siete y medio para el final. El equipo volvió del diván con sangre en los ojos. Dos defensas majestuosas y dos ataques perfectos pusieron el 82-68, a punto de entrar en los 5 últimos minutos.

El Tenerife todavía pegó un último latigazo. A 5 se pusieron los canarios, ya en los dos últimos minutos. Tyson Pérez hizo sobre la sirena de la posesión el 87-80 y ahí sí que ya el rival se rindió. Al final, 90-83 y objetivo más que cumplido.

El Unicaja es, por derecho propio, finalista de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. En pleno carnaval canario, el Unicaja se disfrazó de equipo grande, de aspirante a todo. De finalista de la Copa del Rey. Solo quedan ya 40 minutos más para cerrar el círculo. Felicidades y... ¡a por el título!