Unicaja, campeón: la 'marea verde' toma la calle

Málaga empieza a acostumbrarse a algo insólito en la Costa del Sol. Alzar tres títulos en lo que va de temporada, a los que añadir el título europeo de la pasada campaña y la Copa del Rey de hace dos, con el técnico Ibon Navarro ya a los mandos, estaba hasta ahora reservado a los dos grandes clubes españoles, Real Madrid y FC Barcelona. Este domingo la «marea verde» retomó esta bendita rutina de festejar triunfos en las calles de la capital, así como en bares y restaurantes del centro histórico, como es el caso de Le Grand Café.

Vuela el Carpena

Ya desde incluso antes de las ocho de la tarde resonaba el himno cajista, en las gargantas de centenares de malagueños que optaron por seguir la final en los lugares más concurridos de cuantos se reparten por todas las barriadas. «Siempre te llevo conmigo; siempre seré tu bandera; no juegas sólo si yo estoy aquí; porque vuela el Carpena y Málaga sueña, Unicaja yo vivo por ti», era la estrofa que con más fuerza se entonaba.

La escuadra verde empezó con paso firme a tomar ventaja, aunque las rentas durante la primera mitad no lograban ser significativas. No obstante, cada triple, cada jugada ganada en defensa por los de Navarro, era coreada como si de un título se tratase. Había mucha tela por cortar, pero el Real Madrid no encontraba el camino con el que abrir alguna vía de agua ante el campeón de invierno de la ACB y su propio verdugo en la pasada Supercopa.

Delirio antes del final

El último cuarto del choque ya empezó a deparar rentas de más de diez puntos favorables al Unicaja. Y con toda la precaución del rival histórico que había enfrente, la masa social cajista no dudó en incrementar el ruido. En gritar, incluso antes de la conclusión de la final y al grito de «MVP», el nombre del estadounidense Kendrick Perry. Un trofeo que quiso el destino que se lo entregase un malagueño, el actor Salva Reina, Goya al Mejor Actor de Reparto. Eran las diez de la noche y Málaga empezaba a disfrutar de otra noche larga y repleta de emociones y lágrimas.