Perry: "En Málaga he encontrado mi casa"

Vamos a tardar muchos años en olvidar la exhibición de Kendrick Perry en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. 27 puntos y un liderazgo absoluto en los minutos decisivos que fueron claves para que el Unicaja levantase la tercera Copa del Rey de su historia. El base norteamericano habló tras el partido destacó el "gran carácter del equipo durante todo el partido" para llevarse el triunfo. "He encontrado mi casa en Málaga y hemos logrado grandes cosas", aseguró.

Agradecimientos a Gran Canaria

"Quiero dar las gracias a la isla de Gran Canaria por acoger la Copa este año. Ha sido una gran experiencia personal y poder representar al Unicaja.

Análisis del triunfo

"Demostramos un gran carácter durante todo el partido y el fin de semana. Cuando tienes rivales de este calibre todo puede pasar. Un partido malo y lo pierdes todo. Orgullosos por ser consistentes y seguir concentrados todo el partido".

Palabras en español

"Quiero decir que muchas gracias a los fans por todo el apoyo. Quiero ganar más trofeos para este club y esta ciudad".

MVP

"Cuando miramos lo que hemos conseguido, hemos sido diferentes MVP. Hemos sido exitosos en esa línea. Cualquiera podría haber sido el protagonista esta noche. Fui afortunado de poder anotar algunos tiros".

¿Su mejor partido con el Unicaja?

"Podría decirse que es mi mejor partido. Por el momento y la oportunidad. Lo hemos conseguido como equipo, es lo más importante. Como un grupo. Podría haber sido cualquiera. Estoy agradecido, muy contento de formar parte de algo así".

Estabilidad en Málaga

"Es algo bonito. Sigo confiando en mí mismo. He necesitado hacerlo. Mis compañeros han tenido confianza en mí. Me han ayudado a ser el mejor jugador posible. Anotando, asistiendo... He sido un trotamundos a lo largo de mi carrera. Siempre he querido encontrar un sitio donde estuviera feliz y jugase bien al baloncesto, quería convertirlo en mi casa. Me ha costado, he tenido éxitos y fallos. He encontrado mi casa en Málaga y hemos logrado grandes cosas. Se trata de continuar con el proceso y ser mejor jugador y persona".