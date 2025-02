Ibon: «Tengo 14 tíos muy buenos»

Es la clave de este EQUIPO, con mayúsculas, e Ibon Navarro no se cansa de destacarlo una y otra vez en sala de prensa. «Tengo 14 tíos muy buenos, a veces lo que tengo que hacer es no molestar demasiado», dijo el técnico verde en sala de prensa tras conseguir su quinto título -segunda Copa del Rey- con el Unicaja. «Han aparecido jugadores nuevos, que no habían aparecido estos días. Eso es este equipo», señaló el entrenador vitoriano

Análisis del partido

«Ha sido un partido en el que nos hemos repuesto a muchas cosas. La pérdida de Alberto en el descanso, Barreiro... Han aparecido jugadores nuevos, que no habían aparecido estos días. Eso es este equipo. Especialmente contento por David Kravish, hay que mencionar a los preparadores. Ha jugado un partido increíble. Ha vuelto. Es mérito de los que han trabajado con él. De esto va la Copa del Rey, tener a los máximos jugadores posibles disponibles. Djedovic no ha ayudado muchísimo. Una victoria de equipo, una vez más».

Equipo ganador

«Nunca hay un punto de inflexión, es un proceso. No hay un momento. Tenemos que seguir disfrutando cada día. Es el método de este equipo».

Copa redonda

«Tienes que tener un buen fin de semana y ganar tres partidos. Hemos hecho muchas cosas para intentar llegar bien. Nos ha costado tener malos momentos. Puedes hacer lo mismo y no ganar. Confiamos mucho en lo que hacemos en el día a día. Hemos hecho partidos muy sólidos, nos han exigido mucho, más de lo que parece en los resultados. El Unicaja es digno merecedor de la Copa del Rey».

Victorias contra el Madrid

«Vamos a la Supercopa con un nivel competitivo mayor al Madrid. Nos preparamos para la Intercontinental. Teníamos un ritmo mayor. El Madrid llevaba dos o tres semanas trabajando. Lo de hoy tiene mucho más mérito. La Copa es especial. Estos equipos en play off ya es más difícil. No es lo mismo ganar de manera puntual que en un play off. Son palabras mayores».

Problemas físicos

«Si fuera cansancio no lo hubieran dicho... Alberto hizo un esfuerzo sobre humano. Queríamos cambiar y le ha dado, no sé lo que tendrá. Barreiro también tiene un problema. Seguro que ahora mismo no les duele nada».

Victoria de equipo

¿Rival a batir?

«Ya lo hacéis... Cuando un equipo es exitoso tienes que competir y asumir un rol diferente. Te exige más, no puedes fallar. Hay que asumirlo. Te conviertes un equipo del siguiente nivel. Lo más importante es no perder la humildad y el hambre. Como con la pizza...».