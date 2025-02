Unicaja, campeón de la Copa del Rey 2025: música, pizza, piscina y viejos conocidos, así fue la celebración en el vestuario

Fue una victoria muy trabajada, pero plena de potencia y buen juego que ha llevado al Unicaja a conseguir su segunda Copa del Rey en dos años y su tercer título en apenas seis meses. La alegría de la celebración muestra un equipo que no se acostumbra a ganar, porque toda victoria ha venido precedida de un intenso trabajo y un hambre de títulos que no pone techo a este equipo. Quedan dos títulos más por jugar y no se renuncia a nada. Los jugadores celebraron por todo lo alto la victoria en el vestuario, donde dieron rienda suelta a su alegría y buen humor, Una celebración donde no faltó la música, la pizza como manjar principal y un chapuzón que mereció la pena.

