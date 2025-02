Este Unicaja es leyenda (93-79)

Zaragoza 2005, Badalona 2023 y Gran Canaria 2025. La tercera Copa del Rey ya está en las vitrinas del Unicaja después de un fin de semana glorioso en el que fueron pasando por consulta para recibir su correspondiente "vacuna" el Joventut de Tomic, La Laguna Tenerife de Marcelinho y Shermadini y el Real Madrid de Campazzo, Hezonja y Tavares.

El "unicajismo" vive un estado de excitación permanente e inacabable. Hoy, 16 de febrero de 2025, el Unicaja es oficialmente el vigente campeón de la BCL, vigente campeón de la Intercontinental, vigente campeón de la Supercopa y vigente campeón de la Copa del Rey. Ha ganado absolutamente todos los títulos que ha disputado en los últimos 10 meses, excepto la Liga Endesa. Es una locura. No, no... es una puta locura. Una demostración de poderío que no tiene ningún sentido lógico. Se acaban las palabras y los adjetivos calificativos para ensalzar a este grupo y a todos los que están alrededor.

El Unicaja hizo historia en Las Palmas. / Angel Medina G.. EFE

Campeones

El Unicaja es un equipo "CAMPEÓN". De esos que gana cuando tienen que ganar. O sea, que puede perder en Lugo, que puede perder en Girona, que le pueden meter de 40 en Manresa o perder un partido "bacalá" de Liga Regular en el WiZink, pero cuando llega a la Supercopa... va y la gana; y cuando llega a la Copa del Rey... también va y la gana. Si alguien todavía dudaba de si este equipo era o no un "grande", que se vea en bucle estos tres partidos de Gran Canaria 2025.

Lo de este domingo aumenta a 5 títulos el palmarés del Unicaja en la "era Ibon Navarro". El día que Juanma Rodríguez y López Nieto fueron a Andorra a por él, destituido del MoraBanc solo unos días antes, el cielo se abrió en Málaga y, sobre todo, en Los Guindos. Enhorabuena para el coach por este nuevo éxito y también para todos los que le rodean. Desde el encargado del material, pasando por el staff médico, por el delegado, por sus ayudantes y acabando por el chófer del autobús que les llevó el miércoles pasado a Granada para coger el avión camino de Las Palmas. Todos son tan campeones como Melvin Ejim y compañía. TODOS han convertido a Málaga en una locura verde y morada.

El Unicaja fue mucho mejor que el Real Madrid. / Elvira Urquijo A.. EFE

Lección magistral de la "marea verde"

Y la afición, ¿qué? Pues de lujo. El Gran Canaria Arena fue más el Gran Carpena Arena. El pabellón grancanario fue testigo este domingo de un partidazo que ya forma parte de la más bonita historia verde. Ganarle a este Real Madrid, líder de la Liga Endesa, liderado por Campazzo y Tavares, dos estrellas del baloncesto europeo, parecía casi, casi imposible. Por eso fue realmente emocionante ver a Alberto Díaz, que no pudo jugar la segunda parte por un problema físico, levantar el trofeo ganado a pulso y de manera triunfal al cielo canario. La fiesta en la pista fue apoteósica y la de la grada inolvidable, con casi 9.000 aficionados hermanados con los 700-800 del Unicaja de principio a fin para derrotar al "ogro" blanco.

Porque Ibon Navarro y los jugadores ganaron la Copa en el 28x15, pero lo de la "marea verde" en la grada fue de matrícula de honor. Y es que la afición verde fue la otra gran protagonista este fin de semana del éxito cajista. Su apoyo fue fundamental durante los tres partidos. Quizás, sin ellos... El caso es que Málaga entera (menos algún tuitero desquiciado) vuelve a estar orgullosa de su equipo. Y esa es otra gran noticia.

Primera parte

Dos faltas de Sima fueron la bienvenida de los árbitros al partido. Ni 50 segundos habían pasado de partido y el mejor jugador del Unicaja en la semifinal del sábado ya estaba marcado con dos faltas. Jugó muy bien el Unicaja en el arranque. Acertó desde la línea de 3 y marcó un 9-4 de inicio. El Madrid fue a remolque de un Unicaja excelso en defensa, que aguantó el primer cuarto siempre por delante, 18-15.

No cambió mucho la dinámica en el segundo cuarto. Diferencias mínimas, pero con el Unicaja mandando. El Unicaja sufrió en el rebote y eso permitió al Madrid estar siempre cerca. Eso y tener muchos, demasiado, tiros libres. Uno de Llull le dio la primera y única ventaja en el partido, 25-26, a poco menos de 5 para el descanso.

Un triplazo de Perry puso el +7. Chus Mateo paró el partido con 34-27, en el mejor momento del equipo en el partido. El Madrid volvió del tiempo muerto con todo Facu, Musa, Hezonja, Tavares... Una antideportiva a Osetkowski le dio aire al Madrid. Al descanso, 39-36 y final abierta.

Segunda parte

Volvió el equipo enrabietado del intermedio. Los exteriores tiraron del carro y el Unicaja se puso +8, a 6.07 (50-42). El Gran Carpena Arena se volvió loco. Un triplazo de Kalinoski puso el +12, con el Unicaja flotando sobre el parqué. Campazzo, en el peor momento, acudió al rescate de los suyos. El Madrid volvió al partido con un 0-6. Kameron Taylor replicó con 4 puntitos. La diferencia volvió al entorno de los 10 puntos. Al final del tercer cuarto: 64-55. El sueño, un poco más cerca.

El partido se convirtió en una guerra de guerrillas según el crono se acercaba al bocinazo final. Perry asumió galones y el Unicaja se disparó, 74-60 y solo 6,37 para el final. ¿Y si...? Apretó atrás el Madrid, pero el Unicaja siguió y siguió y siguió. El partido entró en los 4 minutos finales con +15. Kravish y Perry fueron en ese tramo los dueños del partido.

El Real Madrid no pudo con el Unicaja / ACB

Ahora toca disfrutarlo y festejarlo como se merece este lunes por las calles de Málaga. Enhorabuena para todos. Club, equipo y afición. Somos todos campeones de la Copa del Rey... Otra vez.