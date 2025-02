López Nieto: "Tenemos que tener hambre, ya pienso en la BCL y en la Liga"

Antonio Jesús López Nieto pasó revista este martes en Onda Deportiva Málaga. El presidente del Unicaja, tras la reciente conquista de la Copa del Rey, hizo balance de los éxitos del equipo en los últimos años. Confesó "tener miedo" por normalizar el presente del grupo, pero los objetivos no pueden ser más ambiciosos: "Tenemos que tener hambre, ya pienso en la BCL y en la Liga".

Balance post Copa

"Asimilando, muy tranquilo y ya pensando en los siguientes. Nos queda mucha temporada, hay que continuar. Los jugadores están unos días de descanso, que se lo han ganado, para recargar pilas, queda la competición europea y la Liga".

Normalizar el triunfo

"Soy prudente. Sé que lo que estamos consiguiendo y es difícil. Nos estamos acostumbrando de forma habitual a cosas que no son para presupuestos como el nuestro, que es el quinto o sexto de la Liga. Me da un poco de miedo porque cuando terminó el partido del Madrid, que es el más tranquilo que estuve de los tres, hemos normalizado la victoria, las celebraciones igual. Tienen su parte buena y su parte mala, siempre hay que tener hambre y los halagos debilitan".

Cambios en el club

"Tenía mi plan estratégico de debilidades y fortalezas del club, pero no sería verdad si dijera que estas alturas pensaba que íbamos a tener cinco títulos. Cuando dije al principio que íbamos a conseguir algún título, con uno me hubiera dado por satisfecho. Tenemos cinco y una identidad. Había muchos niños corriendo con el autobús. Llego a otros pabellones con gente mayor. Nosotros hemos conseguido lleno de mayores y de niños, el Unicaja es ahora un club fresco".

Barça y Madrid

"Vamos a intentar estar el mayor tiempo posible. Para luchar contra ellos hay que tener mucha estrategia, muchos aciertos y mucha tranquilidad. Tienen tres veces más de presupuesto, no lo es todo, pero es lo que te da lo más importante. Si tienes el mejor presupuesto y no lo ganas todo, es que todo no lo estás haciendo bien. Nosotros tenemos que tener nuestra estrategia: estar en el play off de la Liga, estar en la Copa del Rey y, mientras estemos en la BCL, en las fases finales llámese cuartos o Final Four. A partir de ahí, pelear por todo. Si un año somos cuartos o quintos, será más feo o más bonito, pero hemos cumplido. Lo otro es extraordinario".

Próximos objetivos

"Yo ya no pienso en la Copa, pienso en la BCL y en la Liga. Nosotros tenemos que tener hambre, sabemos que somos humildes y potentes".

La plantilla confesó el deseo de volver a celebrar con la afición el título de la Liga. / Álex Zea

Presupuestos

"Hemos aumentado el presupuesto en casi cuatro millones. La Fundación Unicaja y el banco siguen aportando lo mismo. El aumento del dinero viene por la labor del club en patrocinios, relaciones institucionales, venta de entradas y ticketing. Es el club el que ha generado esto. El tema financiero es importante. Ahora vamos a tener un retorno mediático más importante y pelearemos por subir. Aprovecharé un viaje a Madrid porque el baloncesto necesita volver a lo abierto. Necesita estar en los bares, en los restaurantes y los mercados. No podemos ser un deporte elitista, sino generalista para que la gente se entere de todo. Dimos una audiencia buena de 223.000 personas. Es un partido normal de Primera División de fútbol. El que va a la pista se queda porque el baloncesto es apasionante".

Play off de Liga

"Sabemos lo difícil que es: la Liga merece una pensada. A mí esto del play off me parece beneficiar a los grandes. ¿Por qué no una Final Four en la Liga? Tenemos la suerte de haber jugado dos semifinales. La gente del baloncesto, cuando su equipo se elimina, deja de ir al pabellón. A partir de la Copa, he recibido más felicitaciones por la Copa que por una semifinal de Liga, pierde el tema mediático. Coges cuartos a cinco partidos y una Final Four de la Liga. La gente quiere sangre y corazones abiertos. Lo que pasa es que el Barça y el Madrid ya pueden perder más. Del 2009 a 2023 han ganado todas las Copa ellos. Cinco partidos en play off es acostumbrarnos a lo americano, es para que ganen los mismos y tenga audiencia. Un Madrid-Barça interesa a los medios porque lo ven los generalistas. Tenemos que potenciar. La respuesta que me han dado es que rompe el producto de la Copa y yo digo que lo complementa. Cuando no había play off, los Madrid-Barça eran terribles porque solo había dos. Esto les permite contemporizar. Para la Liga sería muy bueno una final a cuatro después de unos cuartos a cinco partidos".