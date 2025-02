¿Está capacitado este Unicaja para ganar la Liga Endesa?

Ganada la Copa Intercontinental, ganada la Supercopa Endesa y ganada la Copa del Rey de forma consecutiva, la pregunta del momento en el Unicaja parece bastante clara. Los jugadores no dudaron en lanzar el guante y la afición se lanzó a por él. ¿Está preparado este equipo para conseguir la Liga Endesa? Es el gran deseo de todas las partes y pocos equipos hay ahora mismo que le puedan hacer sombra en esa carrera.

La ACB es un objetivo público en Los Guindos desde el día 1 que empezó la temporada. Es el único trofeo que le falta a esta plantilla. Ha ganado dos Copas del Rey, la Copa Intercontinental, la Supercopa Endesa y la Basketball Champions League. Prácticamente todo en lo que compite, menos la Liga Endesa. Pues Gran Canaria ha servido para colocar al Unicaja entre los grandes favoritos, de los de verdad, para hacerse con el título.

La Liga es el único título que le falta a esta plantilla. / ACBPhoto

El mejor equipo

El Unicaja está en boca de todos, de los que hablan habitualmente del baloncesto español y de quienes incluso destinan su contenido a hablar de la NBA. Todo el mundo habla con un argumento muy evidente: es el mejor equipo y el más completo de la Liga Endesa. Habrá plantillas con más talento, con más desequilibrio en los instantes finales o con el doble de presupuesto, pero ninguna de ellas iguala o mejora la sensación de equipo que transmiten los de Ibon Navarro. Este Unicaja tiene muy claro su ADN, su identidad, sabe qué debe hacer en cada momento en la pista y hasta el momento no le ha ido nada mal.

Este equipo siempre funciona, siempre corre, siempre defiende, siempre hace uso de la manos, siempre impone su físico, siempre recorre la cancha en cuestión de segundos... Da igual qué cinco cajistas estén sobre la pista. Con Alberto, Perry o Carter como bases con Balcerowski, Kravish, Osetkowski o Sima como pívot. ¿Quién no va a querer este fondo de armario?

Kendrick Perry alza el MVP conseguido en la Copa del Rey 2025. / ACBPhoto

Sin jugadores imprescindibles

Y es que aquí no hay nadie con un sitio asegurado. Gran Canaria no ha hecho más enseñarle al resto de España lo que en Málaga se conoce desde el primer día del proyecto. Dylan Osetkowski y Tyson Pérez fueron de los grandes líderes ante el Joventut. Cuando las grandes estrellas tenían que salir a flote para ganar a La Laguna Tenerife, Alberto Díaz y Yankuba Sima se destaparon como grandes anotadores para certificar el pase a la final. Y ahí, que hasta ese momento había pasado por un segundo plano, Kendrick Perry se vistió de superhéroe para aniquilar al Real Madrid con otro MVP.

Son 14 jugadores que conocen a la perfección el rol a cumplimentar. No todos necesitan el balón, no superan los 25 minutos de media, no necesitan recibir la consideración de estrellas, no hay malas caras por parte de quien se ha marchado al banquillo. Y ojo, esta Copa ha llegado sin Melvin Ejim -lesionado por el sóleo-, imprescindible para Ibon Navarro en este tipo de partidos en los que hay tanto en juego.

¿Transatlánticos?

Y no hay que negarlo. En estos momentos, ¿qué equipo le puede meter miedo al Unicaja? El Real Madrid, con el triple de presupuesto, ha caído en las dos finales de esta temporada contra los malagueños. El Barça también ha perdido los últimos tres partidos consecutivos contra los malagueños. El Valencia Basket cayó en el Carpena. La Laguna Tenerife, el Gran Canaria, el Joventut... ¿Hay algún equipo capaz ahora mismo de ganarle a los cajistas tres partidos en un play off?

La ACB hizo público este miércoles un documental sobre los campeones de Copa y no puede cerrar de otra forma. Esto dijo Ibon Navarro: «Tenemos la capacidad de competir por todo. No significa que vayamos a poder hacerlo, pero sí tenemos la capacidad y eso también es una responsabilidad. Tenemos que intentarlo. Este chico -Alberto Díaz- quiere jugar una final de la Liga Endesa y yo le he prometido que lo vamos a hacer». Así sea.

