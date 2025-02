Ibon Navarro: "¿Qué haría el Unicaja en la Euroliga?, eso es una discusión de barra de bar y de básket-ficción"

Ibon Navarro apura sus últimos días de relax antes de que el lunes regrese la plantilla cajista a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga del Unicaja, el domingo 2 de marzo, frente al Baxi Manresa, en el Palacio Martín Carpena. El técnico vitoriano ha hablado este viernes para el Diario de Noticias de Álava en una amplia entrevista en la que ha hablado de la Copa, de la buena racha de resultados, de los próximos objetivos e incluso de la Euroliga.

Dos Copas del Rey en tres temporadas

"Da la sensación de que es algo normal y es una cosa absolutamente extraordinaria. Ya es ganarla una vez, pero ganar dos en tres años es extraordinario. Sí que se valora y se celebra, pero también es verdad que asumimos que nos vemos con el potencial de intentar ser ambiciosos y ver si podemos llegar lejos en las dos competiciones que nos quedan, la Basketball Champions League y la ACB, por lo que se pasa página rápido. El presidente siempre decía que en su mandato íbamos a ganar algún título, pero en ningún momento imaginamos que íbamos a ganar cinco en dos años y medio. Cuando haces las cosas bien tienes más posibilidades de ser exitoso. No te lo asegura porque el deporte es caprichoso y los demás también hacen las cosas bien, pero sí que te coloca en una situación en la que, con la fortuna de haber encontrado un grupo de jugadores y sobre todo de personas como las que tenemos en el vestuario, siempre tienes alguna opción de que pasen cosas bonitas como lo que ocurrió el pasado fin de semana".

Ibón Navarro, entrenador del Unicaja CB durante la sesión de ejercicios en el gimnasio de las instalaciones deportivas del club / Álex Zea

Modelo de plantilla larga con 14 jugadores

"Tener una plantilla muy amplia, que cualquiera de los 14 jugadores pueda estar convocado y que cualquiera de los convocados puede ayudar haciendo lo que mejor sabe hacer, cada uno en su papel y en su rol de ser clave en la victoria, eso es muy importante. Nosotros tenemos este modelo, lo tenemos desarrollado y perfeccionado, aunque todavía creo que podemos hacer las cosas un poco mejor. Eso sí, para poder hacer funcionar este modelo no puedes tener a cualquier jugador o a cualquier persona. Necesitas ciertos jugadores de cierta edad con un rol específico, jugadores con menos edad, con mucha capacidad de crecimiento, que hagan crecer al equipo cuando ellos mejoran. Tienes que tener personas que entiendan que el bien del equipo repercute en su bien individual, pero que al revés no es lo mismo. Son muchas cosas. Creo que cada club y cada equipo tiene su modelo y su filosofía y la del Baskonia es un ejemplo de éxito con menos rotaciones y nosotros lo somos en la nuestra. Es como comparar un solomillo y una merluza: son diferentes, no es una mejor que otra".

Normalizar los descartes

"Creo que los jugadores han entendido que siempre se van a quedar dos jugadores fuera, lo hemos desdramatizado entre todos, lo hacemos de una manera mucho más natural. Los jugadores casi nunca piden explicaciones sobre ello porque saben que la decisión no es aleatoria, hay debate, hay análisis, y siempre prima el bien del equipo y ganar, no sólo ese partido en concreto, sino a medio o largo plazo. Por lo cual, si hay un jugador que está falto de confianza seguramente no sea el descartado y lo que hacemos es meterlo para darle continuidad y recuperarlo porque sabemos que antes o después lo vamos a necesitar".

Ibón Navarro, entrenador del Unicaja. / Álex Zea

¿Ganar la Liga Endesa?

"No lo sé. Pienso que tenemos el potencial para poder hacerlo, ahora debemos asumir la responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de que vamos a ser un equipo al que los rivales van a mirar de otra forma, nos vamos a encontrar oponentes que no van a tener mucho que perder cuando jueguen contra nosotros, eso les va a liberar de la presión y nos va a resultar más difícil ganar partidos. Creo que sí que tenemos la capacidad, pero hay que ver si tenemos la madurez y la responsabilidad, insisto, de asumir eso y pelearlo. Aún queda mucho. Estamos en febrero y antes tenemos una BCL en la que nos gustaría llegar a clasificarnos para la Final Four y después el play off en el que hay que ser capaces de jugar con el favoritismo en un hipotético cruce de cuartos, donde ahora mismo te puede tocar el Barcelona, el Baskonia, el Manresa, el Murcia... Es un camino muy largo, pero tenemos el potencial para conseguirlo".

¿Qué papel tendría el Unicaja en la Euroliga?

"Eso es una discusión de bar y de basket-ficción porque nunca lo vamos a saber. Decir que sí es tan válido y tan cierto como decir que no. Yo me fijo mucho en el París Basketball porque creo que es un equipo que tiene un estilo muy parecido al nuestro y es verdad que ha tenido un impacto terrible en la Euroliga, pero cuando ha empezado a tener lesiones o enfermedades su racha se ha cortado y han tenido más problemas. Nosotros sí creemos que la forma de funcionar que tenemos de mover 14 jugadores nos permite llegar muy bien a los partidos y hacer a los rivales que se les haga largo. Evidentemente, no tenemos problema en jugar dos partidos por semana, y puntualmente podríamos jugar tres. De todas formas, es un debate inútil porque nadie tiene la respuesta correcta y la única certeza es que el club no es propietario de una licencia en la Euroliga, no la disputa y ha tomado la decisión de ir por otro camino porque el modelo económico de la Euroliga para equipos que no tienen esa licencia no es rentable en cuanto a la gestión económica. Sabemos que es una decisión del club, la respetamos, la asumimos, y la apoyamos. Hay consenso en ese tema, es la forma que tiene la entidad de funcionar y, por lo tanto, ha elegido avanzar por ese camino. Ahora parece que puede haber otros equipos que hagan lo mismo, así que es posible que no sea una decisión tan loca".

Ser entrenador de la Euroliga

"No me siento peor entrenador por no estar en la Euroliga. Sí que reconozco que los mejores están en la Euroliga, pero no creo que me sintiera mejor si estuviese. Aquí estoy bien, me siento cómodo. Eso también es un arma de doble filo porque la comodidad y la estabilidad nunca deben acompañar al entrenador, pero sí que es verdad que estoy muy metido en el proyecto y le veo mucho recorrido y mucho futuro. Es muy difícil hacer lo que estamos haciendo. Parece que es fácil renovar a los jugadores y seguir una línea continuista, pero la realidad es que los jugadores, las personas y el equipo no son los mismos. Los jugadores que hay ahora no son las mismas personas que vinieron hace tres años. Tienen diferente situación, diferente caché, diferentes motivaciones, diferentes valores... Afortunadamente, es un grupo humano muy bueno con el que es fácil trabajar y la verdad es que estoy muy contento".