"Kameron Taylor y Kenny Miller quizás sean los mejores fichajes de mi carrera"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, es el arquitecto que ha diseñado este equipo campeón que en los últimos dos años ha ganado 5 títulos y es la envidia del baloncesto español. El malagueño atiende a La Opinión de Málaga solo unos días después de la victoria copera del equipo cajista en la cita de Gran Canaria 2025.

Ibon Navarro ha dado 7 días de vacaciones a sus jugadores después del subidón de la Copa. ¿Cuántos días necesitaría Juanma Rodríguez de vacaciones para recuperarse?

Bueno, no muchos. Yo creo que estos días son para celebrar y disfrutar. Y eso es lo que yo por lo menos intento hacer. El ver a tanta gente feliz, contenta, orgullosa de su equipo que te vas encontrando... bueno, pues eso es lo mejor. Ojalá lo podamos seguir haciendo. Es un estado ahora mismo de felicidad por toda la gente que ves a tu alrededor muy feliz y disfrutando con el equipo.

¿La definición de "Copa perfecta" es lo que hizo Unicaja el pasado fin de semana en Las Palmas?

Bueno, para ganar un torneo corto tienes que hacer muchas cosas bien. Yo no solo me centraría en esos cuatro días. Yo creo que esta Copa ha sido consecuencia de un trabajo previo. Yo diría que el último mes, mes y medio, con trabajo diario que no se ve, pero que existe. Con toma de decisiones que a veces tienes dudas, pero que son necesarias para ir recuperando jugadores... Yo creo que hay un trabajo previo, como viene haciendo este cuerpo técnico, nuestros fisios, nuestros médicos... Ese trabajo previo ha posibilitado que lleguemos en las mejores condiciones a Las Palmas. Y ya hablando del fin de semana de la Copa, creo que el equipo ha dado un nivel muy alto. No solo ya en términos de baloncesto, que este equipo lo ha hecho otras veces, pero se ha dado un nivel muy alto en muchísimos intangibles que para mí son tan básicos como el jugar a baloncesto. El hecho de llegar con mucha energía, de tener más deseo que ningún equipo, de que haya que ha habido muchos jugadores que no estaban en un buen momento y gracias a todo ese trabajo anterior que antes comentaba han llegado muy bien a la Copa, que hayan aparecido diferentes jugadores en los tres partidos, tener gente o muchos jugadores o casi todos que no les importa su actuación individual sino le importa el equipo... Creo que todo eso es lo que ha hecho que al final consigamos este título. No hablaría solo del fin de semana sino de un trabajo que se ha hecho anterior previendo todo eso.

Cuatro títulos en nueve meses, ¿qué piensa cuando mira hacia atrás?

Es algo que uno no podía imaginarse, pero te digo que hay mucho trabajo detrás, de cosas que la gente no se puede imaginar en el día a día, sobre todo por parte de nuestro cuerpo técnico y de los jugadores. Estoy muy orgulloso, muy satisfecho.

Hablan de usted como el «arquitecto» de este proyecto. ¿Esta palabra define su figura?

Yo creo que esto es el trabajo de mucha gente. Gente del club, de las oficinas, que son gente anónima, pero que sienten el equipo como suyo, que tienen una pasión tremenda, que a mí al llegar aquí me acogieron como si nunca me hubiera ido. Son gente que hace muchas cosas para que nuestros jugadores estén contentos y se puedan focalizar en el día a día y en ganar partidos. Por supuesto, el trabajo de nuestro presidente, que ha hecho muchísimas cosas también que han ayudado a crear este clima, que para mí es una de las claves que tenemos hoy en día en el club. Se ha acercado el equipo a nuestros aficionados con muchas campañas que se están haciendo, con el nombramiento de los embajadores, con la campaña de los colegios que van al Carpena y que sirve para sembrar para el futuro con muchos jóvenes aficionados, con reuniones con los clubes de Málaga cuando llegamos para acercarnos a ellos y saber que Unicaja no era su enemigo, sino era su club amigo. Del trabajo del cuerpo técnico, ¿qué vamos a decir? Ibon y su cuerpo técnico van a trabajar cada día con una sonrisa, van muy motivados. Y nuestros jugadores, que entre ellos han creado un grupo tan especial que ya se han convertido en un equipo de leyenda en Málaga. Estoy seguro que tú haces una encuesta en el Carpena ante todos nuestros aficionados y no hablaríamos de uno ni de dos jugadores favoritos. Y eso también es mérito de ellos.

¿Cuántas veces ha pensado estos dos últimos años en aquel día que cogió el teléfono y llamó a Ibon Navarro para ficharlo? Es un día clave en todo este proceso...

Era una situación compleja. El mercado de entrenadores en enero de 2022 pues era lo que era y creo que yo tenía claro que de los posibles nombres que había, Ibon Navarro era un entrenador el que yo, como he dicho otras veces, he seguido mucho de su etapa en Murcia y sobre todo de su última etapa en Andorra. A mí me gustaba mucho lo que transmitían sus equipos, me gustaba mucho el carisma que él tenía como entrenador, la pasión que él destilaba en el banquillo. Andorra era un equipo modesto, pero que siempre competía. Cuando tuvimos esa primera conversación, yo no quería que él viniese para salvar sólo aquella temporada, sino que queríamos hacer un proyecto. A mí me gusta darle continuidad al trabajo de los entrenadores, creo que la figura del entrenador es la la principal y la clave. Nosotros, en ningún momento de la negociación no ceñimos sólo a firmarlo por lo que restaba temporada, sino que le ofrecimos una posibilidad en función de resultados del segundo año. Eso se cumplió con creces. Lo vimos cómo trabajó, cómo cambió el equipo y yo tenía claro que dándole jugadores del estilo que él quería proponer, podíamos hacer algo bonito y eso fue lo que ocurrió.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja CB, posa durante la entrevista. / Alex Zea

¿Y no era un poco arriesgado ir al mercado a fichar a un entrenador que lo acababa de echar un Andorra que no le ganaba a nadie?

No. Ibon había hecho muy buenas temporadas en Andorra. Esa temporada, por diferentes circunstancias, no le fue bien, pero no estamos hablando de un equipo que perdía por 25 o 30 puntos y que estaba desahuciado, era un equipo que seguía compitiendo y que al final, por circunstancias, perdía los partidos. La suerte para nosotros fue que salió del MoraBanc. Si no lo hubieran destituido, igual no estamos hablando de todo lo que estamos hablando y no habíamos vivido todo lo que estamos viviendo. Con lo cual, bueno, pues magnífico para nosotros.

Perry, Carter, Kalinoski, Will Thomas, Tillie... han sido muchísimos los fichajes y lo increíble es que todos han funcionado. ¿Qué parte suerte hay en los resultados del equipo?

Siempre lo he dicho que en el hecho de fichar 9 jugadores la temporada 22-23, manteniendo solo a Brizuela, Alberto y Barreiro, hay un componente de suerte, De 9, algunos pueden no cuadrar por circunstancias personales o porque no se adaptan al equipo. Nosotros hemos tenido la suerte de que los 9 jugadores de personalidades muy diferentes, de situaciones familiares también muy diferentes hayan encajado muy bien. Yo creo que ahí pusimos una serie de características para hacer el equipo a nivel de versatilidad, plantilla larga, físico, especialista en tiro, que fuesen jugadores lo mejor posible tanto a nivel ofensivo como defensivo. Algunos jugadores que conocieran el club, otros que conocieran la liga... Hicimos ahí un estudio durante 3-4 meses, evidentemente después las situaciones de las negociaciones y el mercado te llevó a cambiar a lo mejor el plan que tenías primero por el segundo, pero eso lo teníamos muy, muy, muy bien trabajado. También creo que el hecho de haber firmado a esos 9 jugadores con un año con opción del club a otro, para conocerlos, para estar seguros, para no hipotecarnos para el futuro, fue una buena decisión. Evidentemente, algo de fortuna hay de que de 9 todos te sangran bien, ¿no?, pero yo creo que aparte de eso hay un gran trabajo por parte del cuerpo técnico y de los propios jugadores en llegar, adaptarse, integrarse y encontrar su sitio.

El fichaje de Kameron Taylor, 24 horas después de que Brizuela se fuera al Barça, ¿puede ser una de las mejores operaciones deportivas que ha hecho en toda su trayectoria ?

Podría ser, sí. Nosotros no pensábamos que Brizuela, al que acabamos de renovar, se fuese a marchar. A Kameron Taylor lo teníamos ya seguido, visto y estudiado porque teníamos a Tyson Carter en modo cesión de Zenit de San Petersburgo y era un jugador que habíamos visto para sustituir a Tyson Carter, si se hubiera ido. Cuando pasó lo de Darío, eran jugadores en la misma posición y no lo dudamos ni un segundo porque teníamos los mejores informes de Girona y de su etapa anterior en Francia y en Alemania. Y a nivel personal todo era excelente. Como se sabe el dinero que costó y lo que nos dieron por Brizuela, puede ser mi mejor fichaje. Pero yo recuerdo también de forma especial el primero que hice, hace muchísimos años, que yo era un director novato en las ligas de verano, que fiché a Kenny Miller. Yo creo que fue un jugador aquí también muy importante. Fue mi primera operación y yo también la recuerdo con mucho cariño por todo lo que significó. La de Kameron ha tenido mucha más repercusión por el dinero que nos dejó el Barça y por lo que nos gastamos en Girona. A veces se acierta y a veces se falla, tampoco tiene uno que creérselo mucho porque este mundillo de los fichajes puedes acertar y puedes equivocarte.

¿Siente que hay en el baloncesto español ahora mismo un sentimiento de admiración general hacia el Unicaja? ¿Un poco de envidia?

Sí, estamos creando un equipo que tiene identidad, que tiene alma y eso es muy importante. Creo que venimos haciendo cosas. El hecho de usar 12 jugadores, el hecho de que todos sean importantes. Diferentes situaciones que estamos haciendo como club con el presidente a la cabeza, que otros equipos las ven con envidia sana y no es copiar, pero sí que los demás cogen ideas de lo que se está haciendo aquí. Como también nosotros, a la hora de hacer este proyecto, pues hemos tenido el espejo de otros equipos, como por ejemplo el Tenerife. El hecho de tener un entrenador mucho tiempo, el hecho de tener una continuidad de un bloque de jugadores, pues te da una garantía de estabilidad, de conocimiento y de competir al más alto nivel como venía haciendo Tenerife. Pero bueno, si tú copias las mismas cosas que hace otro, igual después no te sale bien. Hay un componente de mucho trabajo en el día a día, de pequeños detalles, sobre todo de gestionar eso. Yo creo que eso lo estamos haciendo nosotros con mucha naturalidad, con mucha pasión cada día, con mucho deseo y con una química alrededor de lo que es el equipo, el cuerpo técnico, que nos ayuda mucho. Se habla de ese famoso «plan de Ibon» que es que después de tres años él está consiguiendo que los jugadores, siendo prácticamente los mismos, con todo lo que eso lleva de rutina, vayan a entrenar, disfruten, sigan mejorando y se lo pasen bien. Y para mí eso tiene mucho mérito.

Hay equipos que se están planteando jugar la BCL, por los éxitos de Tenerife y de Unicaja, ¿eso también le llama la atención? ¿Le sorprende?

Bueno, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que en su momento una decisión, entre comillas, criticada a nuestro presidente, pues ha enseñado el camino a otros, ¿entiendes? Y yo como conozco a Antonio, sé que todas las cosas que dice, todas las cosas que piensa, no son impulsos, sino es algo que él le da muchas vueltas, medita y tiene pleno convencimiento. Es evidente que él dio con la tecla en su momento, aunque no se entendiera mucho, y el hecho de que otros equipos tomen ese camino, pues reafirma y mucho la decisión que se tomó en su momento, que creo que fue muy acertada. Claro que nos gustaría estar en la Euroliga, pero si se dieran unas condiciones deportivas.

¿Le gustaría ver a este equipo jugando en el campo del Partizan y del Panathinaikos?

Ni me lo planteo. No sé qué podría pasar. Sí, a lo mejor sería más bonito, pero nosotros estamos muy contentos donde estamos. Hay mucha gente que dice o que pronostica que este equipo estaría en el play off de la Euroliga. Eso, ¿quién lo sabe? Igual nos damos cuenta de que sí o igual nos damos cuenta de que nuestro equipo, en esa máxima competición y jugando en la Liga ACB, pues tiene otras carencias que a lo mejor ahora mismo no valoramos. Yo no pierdo mucho el tiempo porque es algo que nunca sabremos. Ni me quita el sueño ni pierdo tiempo con eso.

Hay 13 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada. ¿Hay proyecto para rato?

Tenemos lo que es un núcleo importante. Primero, nuestro entrenador, nuestro cuerpo técnico y un núcleo de 9, 10, 12 jugadores con contrato. La gran mayoría quiere estar aquí, la gran mayoría está a gusto. Tenemos gente seria, comprometida y que muchos de ellos están alcanzando aquí su madurez como jugadores de baloncesto. Otros son jugadores que todavía tienen margen de mejora y todo eso me hace a mí ser optimista. Lo que sí tiene que estar la gente segura es que este equipo va a competir siempre al más alto nivel y va a seguir teniendo ese compromiso, va a dar ese nivel de esfuerzo y ese deseo para seguir haciendo feliz a la gente.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja CB, en la pista de Los Guindos. / Alex Zea

¿Tiene miedo que tanto éxito provoque que algún grande venga a Málaga a buscar «otro» Brizuela?

Puede ser. Tendremos que estar preparados. Creo que el club se ha blindado bien. Pero puede suceder, porque ahora todo el mundo mira al Unicaja. Es normal. Estaremos preparados. No creo que se lleven a seis o siete. Se pueden llevar a uno o dos, pues bueno, estaremos preparados. Y lo bueno que tenemos es que también yo creo que hay muchos jugadores que quieren venir a este proyecto, que lo ven muy atractivo, que encantaría formar parte de este equipo. Y eso también para nosotros es una garantía de que alguno que se quiera marchar, o que lo entendemos perfectamente, puedan venir otros. Que a lo mejor, posibles pequeños déficits que tengamos, ellos nos los mejoren. Y habrá que estar preparados, pero es un poco hablar por hablar, porque no sabemos qué se va a producir.

Ibon, Carter y Osetkowski ¿son los que corren más peligro?

En el caso de los jugadores, tanto Tyson como Dylan, el club tiene una opción. Ellos también tienen una opción de poder marcharse. Y en el caso de Ibon, tiene contrato hasta 2027 con unas cláusulas. Bueno, lo veremos. Yo en el caso de Ibon creo que él está aquí a gusto. Creo que él piensa que la obra de autor que ha hecho aquí no está terminada. Pero veremos, nunca sabemos qué puede ocurrir. Lo que hay que hacer es estar preparados. Si eso ocurre, preparados e intentar reaccionar ante estas posibles situaciones. Esa es una de las tareas del director deportivo, de estar preparado y de, en el momento en que estas situaciones se produzcan, tener una respuesta

¿Qué piensa cuando escucha a aficionados, al propio entrenador y a varios jugadores decir que ahora hay que ir a por la Liga? ¿Le da vértigo?

Yo entiendo que haya esa reacción de la gente porque como ya le has dado la Copa, la Supercopa, la BCL y tal. A mí no me da vértigo. Es algo que no está en nuestras manos porque todavía quedan muchos meses. No sabemos cómo vamos a llegar a ese play off, con qué jugadores vamos a llegar, si nos faltará alguno, si vamos a tener lesionados... Yo no me pongo ese objetivo. Yo creo que ya tenemos crédito suficiente para ir con tranquilidad. Lo más importante es ir el lunes a hacer un buen entrenamiento, mejorar individualmente y como equipo. Ir el martes y hacer lo mismo. Ir el miércoles y hacer lo mismo. Tener la mentalidad de que el día a día, no solo en la pista, sino en el gimnasio, en las decisiones que se toman en los despachos, en las decisiones que toman los entrenadores... Intentar estar lo más centrados posible y acertar. Acordarnos de dónde veníamos hace 3 años y dónde estábamos. Seguir trabajando duro, pero a la vez tener ambición. Esa es la receta.

Después de la Supercopa y de la Copa, ¿es el rival a batir el Unicaja?

Nos hemos ganado un respeto, no solo ya por ganar, sino por cómo lo hemos hecho. Evidentemente, eso lo sentimos que es así. A partir del lunes, humildad, ir a mejorar, hacer el mejor entrenamiento posible y tener esa mentalidad de querer seguir mejorando y creciendo como equipo.

La última, ¿le habían hecho en su vida profesional una entrevista más suave, con menos preguntas complicadas?

(Risas)... Bueno, los que me conocéis también sabéis que no me gusta mucho aparecer. Yo creo que la labor del director deportivo debe ser de estar, de sumar y de no restar. De estar con el equipo, de ser buen profesional, de ser bueno ese enlace un poco entre lo que es el entrenador, los jugadores y la directiva, que a veces no es nada sencillo, y sumar. Yo soy una pieza más que está ahí para ayudar, para sumar y para no restar. Evidentemente, en estos momentos es normal que haya muchos halagos, muchas entrevistas, pero eso no nos puede descentrar. Por lo menos a mí no me va a descentrar porque ya llevo mucho tiempo en esto y las he vivido de todos los colores. Entonces, pues bueno, es normal que ahora tengamos una entrevista amable, a lo mejor dentro de tres meses la entrevista no es tan amable...

Suscríbete para seguir leyendo