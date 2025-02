El Unicaja vuelve al trabajo con tres regresos y dos ausencias

Jornada de vuelta este lunes para el vigente campeón de la Copa del Rey 2025. Después de una semana de vacaciones más que merecida, el Unicaja regresó a los entrenamientos para afrontar un último tercio de temporada durísimo con la Basketball Champions League y, especialmente, la Liga Endesa en el horizonte. La buena noticia es que la resaca copera ha dejado en Los Guindos más regresos que ausencias.

Alberto Díaz y Olek Balcerowski

En el apartado de bajas, hubo dos nombres: Alberto Díaz y Olek Balcerowski. El capitán estará fuera durante varias semanas después de una lesión en el bíceps femoral que el impidió jugar la final ante el Real Madrid al completo. La buena noticia es que el malagueño consumirá parte de esa recuperación con la semana de vacaciones y estos días limpios de trabajo hasta la llegada al Martín Carpena del BAXI Manresa, por lo que serán pocos partidos los que se perderá el canterano.

El pívot polaco fue otro de los nombres destacados en el entrenamiento de este lunes, pero sin mayores preocupaciones. Balcerowski ha pasado por una intervención odontológica en la muela del juicio y este mismo martes recibirá el alta para estar a disposición de Ibon Navarro el resto de la semana.

A partir de ahí, el cuerpo técnico tuvo hasta tres novedades en la plantilla con respecto al último parte médico: Melvin Ejim, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. No obstante, todos ellos volvieron al trabajo a menor ritmo que el resto del grupo y su reincorporación a lo largo de la semana marcará la disponibilidad el próximo domingo ante el BAXI Manresa.

Ibon Navarro conversa con Melvin Ejim en un entrenamiento. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Melvin Ejim

La vuelta más novedosa fue la del interior canadiense, después de estar durante cinco semanas apartado de las pistas por una lesión en el sóleo. A pesar de lo mucho que hay en juego durante el mes de marzo, en el Unicaja no quieren tener prisas y no se forzará a Ejim con su vuelta a la cancha. Los nueve partidos durante el próximo mes hacen que su regreso sea importante, pero no se cometerán locuras con una recuperación tan delicada.

Jonathan Barreiro

Otro de los jugadores que ha vuelto con todos los focos pendientes sobre su figura es Barreiro. El gallego tampoco pudo terminar la final de Copa por una lesión en el gemelo de su pierna izquierda y su convocatoria para el domingo va a ser una decisión de última hora, dependiendo de cómo avance día a día.

Sima celebra un triple, el primero de su carrera deportiva en la Liga Endesa. / ACBPhoto

Yankuba Sima

De los tres jugadores que regresaron este lunes tras las vacaciones, es con el que más optimismo hay y el que ha vuelto en mejores condiciones con respecto a su lesión. El pívot sufrió un esguince en la muñeca y es el cajista que presenta mayores garantías para estar en el Carpena en el encuentro contra el BAXI Manresa.

Así que habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona la semana. No tendrán los campeones de la Copa del Rey una vuelta sencilla a la Liga Endesa ni tampoco pone fácil el mes de marzo el regreso paulatino de todos los ‘tocados’. Alberto Díaz parece el único descartado. En cuanto al resto de nombres, será importante que vayan entrando cuanto antes porque la temporada sube varias escalones de nivel con todo por decidir en los próximos meses.