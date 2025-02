Ibon Navarro: "Volvemos con rivales que nos van a exigir muchísimo, no podemos tener despiste"

Ibon Navarro compareció este jueves para hablar del Unicaja-BAXI Manresa del próximo domingo. Será la fiesta en casa de los campeones de la Copa del Rey, pero también un partido marcado por la enfermería de gala con la que cuenta la plantilla, aunque avisa: "Volvemos a las competiciones con rivales que nos van a exigir muchísimo tanto Manresa en domingo como lo que nos viene en BCL. No podemos tener demasiado despiste".

Digerir los éxitos

"Hay que hacer una digestión rápida porque esto no para. A todos nos gustaría que la temporada acabase ahora y que esto fuese otra cosa para celebrar. Esto no para. Los días libres nos han podido venir bien para intentar resetear, pero volvemos a las competiciones con rivales que nos van a exigir muchísimo tanto Manresa en domingo como lo que nos viene en BCL. No podemos tener demasiado despiste. Todos los partidos son importantes, pero algunos más que otros. Necesitamos ponernos otra vez manos a la obra".

Vuelta al trabajo

"El primer día pensábamos que iba a ser de vuelta al cole y estuvieron mejor de lo que esperábamos. Ayer que fue el cuarto entrenamiento seguido, doble, fue mejor de lo esperado. Vamos a ver cómo nos siente el día libre para recuperar a la gente 'tocada'. Luego afrontaremos los dos entrenamientos de cara al domingo. He visto a la gente bastante bien, con la cabeza muy limpia. Por ahí mejor de lo esperado".

El Unicaja presentará el domingo la Copa a sus aficionados. / Álex Zea

BAXI Manresa

"Podemos discutir cuál es el mejor rival para volver a la competición. En mi opinión, no es el Manresa. Un equipo que nos va a exigir 40 minutos en lo físico, que tiene un nivel y una cantidad de pases en sus ataques que exige mucho, que toca pintura con mucha facilidad, que es capaz de cambiar el balón de lado, que ataque en los primeros segundos, que genera muchas situaciones de mismatch en los primeros segundos. Derrick Alston Jr, que obliga a tener a jugadores fuera de posición. Es un equipo muy incómodo. Si además tiene acierto desde fuera, juega muchísima confianza, es capaz de jugar 40 minutos espectaculares en el Palau, 30 minutos espectaculares en La Fonteta... Es un rival superincómodo para nosotros".

¿Revancha por la primera vuelta?

"Es una forma de verlo, ojalá. No pienso en las cosas mentales, pienso en baloncesto. Lo que nos va a obligar a hacer no es lo más cómodo para nosotros. Ojalá que exista ese punto mental, pero no es algo a lo que nos vamos a agarrar para preparar el partido. Tenemos que pensar en lo que hay que hacer para competir con ellos y nos lleva a un nivel de exigencia muy alto".

Mes de marzo

"No vamos a tener a partir de esta semana demasiado tiempo para entrenar, los partidos nos van a generar ritmo de competición. Estamos haciendo un trabajo que nos lleva a no tener buenas piernas, pero hay que hacerlo de cara a cargar la mochila para este mes. Todo va a ser preparar, jugar, descansar y volver a preparar. Lo que hemos hecho esta semana debe servir de inversión. Por eso digo que no va a ser el mejor partido para nosotros".

Mario Saint-Supéry

"Yo creo que es un chico muy joven. Podrías pensar que le va a afectar, pero es bastante más maduro para su edad. Va a querer hacer un buen partido, ayudar a su equipo a ganar y si es con una buena actuación, mejor. No creo que le vaya a afectar demasiado. Estuve hace unos días con él en Madrid y le vi bastante tranquilo. No creo que le afecte mucho".

Armel Traoré

"Es un jugador que les puede jugar, aunque hablan como una referencia interior de '5', que les va a ayudar más en el '4', dándole más minutos a Derrick Alston Jr en el '3'. Es un buen jugador, les va a dar intimidación, atleticismo, juego por encima del aro, hay que ver el encaje que le dan. Lo malo es que no lo vamos a poder ver hasta que lo tengamos delante. Es un equipo muy de autor, no van a cambiar la forma de jugar por un jugador, será cuestión de buscar encaje. Eso te lo da la competición, que es quien le pone en un sitio u otro. Es un jugador que les puede encajar muy bien".

Primera vuelta

"El Unicaja no jugó aquel partido. Yo lo veo y me entran sudores fríos. Nosotros no jugamos aquel partido. Ellos jugaron increíble en nivel de acierto, intensidad, energía... Nos superaron, pero no comparecimos allí. Hablar de en qué hemos mejorado cuando hemos ganado un título da para un libro".

Claves del partido

"Es un equipo que pierde muchos balones porque arriesga mucho. En ese riesgo cogen mucho rédito, les renta correr esos riesgos. También creo que es un equipo que se siente muy cómodo en la presión del balón y las líneas de pase, están acostumbrados. Son muy buenos cubriendo espacios, en la recuperación sin balón, en las recepciones dinámicas. Creo que es un factor importante, pero no será más importante que el rebote. Puede marcar mucho el control de los ritmos. A pesar de que a los dos equipos nos gusta jugar a posesiones altas, creo que el rebote puede marcar una diferencia en cuanto a quién maneja y se siente más cómodo con ese ritmo".