Así está la enfermería del Unicaja: Alberto, Barreiro, Kalinoski, Osetkowski, Sima...

Alberto Díaz, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Dylan Osetkowski y Yankuba Sima. Cinco nombres que podrían formar parte de un quinteto de gala en el Unicaja, pero que dan forma en estos momentos a la enfermería verde y morada. Ibon Navarro compareció este jueves para hablar del próximo partido ante el BAXI Manresa, al que van a llegar los malagueños cogidos con pinzas.

Alberto Díaz

El capitán ha sido el que ha dejado mejores noticias en el parte de guerra después de sufrir una lesión en el bíceps femoral que apunta a ser menos de lo inicialmente esperado: "En principio, Alberto muy bien. Le han hecho unas pruebas y la verdad es que estamos muy contentos. No creo que llegue al partido del domingo, un poco por precaución, pero estamos muy contentos. Él está con muchas ganas de volver. Son buenas noticias, pero tenemos que tener un poquito de precaución y prepararlo bien", aseguró el entrenador cajista.

La lesión de Alberto Díaz evoluciona favorablemente. / ACBPhoto

Barreiro y Sima

La semana también ha dejado buenas noticias en los otros lesionados de la Copa del Rey. ¿Estarán Jonathan Barreiro y Yankuba Sima contra el BAXI Manresa? Parece que esa lesión en el gemelo del gallego y la fractura en la muñeca han ido avanzando porque "han mejorado mucho". No obstante, Ibon Navarro reafirmó que aún siguen sintiendo algunas molestias, por lo que la previa del partido marcará las condiciones en las que van a llegar.

Kalinoski y Osetkowski

El apartado de las sorpresas quedó para el final con dos situaciones bien distintas. El gran susto lo dio Tyler Kalinoski en el inicio de la semana. "Ayer estuvo un poco mejor, pero sigue con muchas molestias y tenemos que andar con bastante cuidado", aseguró el entrenador sin profundizar en mayores detalles. Situación muy sensible no solo por lo que aporta, sino por el desequilibrio de la plantilla.

Dylan Osetkowski cierra un quinteto que podría estar en pista el domingo y que va a llegar repleto de dudas físicas. La situación del californiano no es de ahora, sino que viene de hace un tiempo, llegando a infiltrarse para poder jugar con el equipo y parece que no hay mejora: "Dylan sigue con bastantes problemas y dolores en la articulación. No puede entrenar al 100%".

Los entrenamientos del viernes y del sábado serán fundamentales para firmar el último parte médico y presentar la convocatoria. Esta vez no será importante encontrar a 12 jugadores 'sanos', sino ver qué dos están en peores circunstancias para quedarse fuera, siempre y cuando no haya que ampliar el abanico para dar entrada a Manu Trujillo.