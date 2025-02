Vilnius, Atenas y Murcia, posibles opciones para la Final Four 2025 de la BCL

La Final Four de la BCL del próximo mes de mayo sigue sin tener sede oficial. Pero este viernes, la reunión del Consejo de Clubes celebrada en Mies, Suiza, sí ha servido para avanzar en algunas cuestiones. Y la cita no será ni en Turquía ni en Francia, dos de las opciones que se habían barajado durante los primeros meses de la competición.

Tres alternativas

Según ha podido saber La Opinión de Málaga de fuentes próximas a la FIBA, hay varias ciudades que optan a organizar la cita a cuatro del próximo mes de mayo, aunque las tres que tienen más encaminada su candidatura son Vilnius (Lituania), Atenas (Grecia) y Murcia, como única opción en el caso de que se celebre en España.

La BCL no ha querido avanzar en otorgar ya una sede definitiva, a expensas de ver cómo sigue estas próximas semanas la competición con los 3 equipos que optan a la organización en calidad de anfitriones: Rytas Vilnius, AEK Atenas y UCAM Murcia.

28 de marzo, fecha clave

Según las fuentes consultadas por este diario, la intención de la FIBA es comunicar la ciudad elegida el mismo día en el que se produzca el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final, una vez concluya el Round of 16 que esta próxima semana vivirá su tercera jornada. Si todo sigue según la hoja de ruta marcada por FIBA, será el viernes 28 de marzo, justo de hoy en un mes, cuando se anuncie la ciudad que acoja la Final Four, a pesar de que ese día no habrá todavía ningún equipo clasificado.

Visitas de la FIBA

Durante las próximas semanas, emisarios de la FIBA visitarán las tres ciudades para evaluar cuál puede ser la mejor opción. Siendo los equipos representantes de la Liga Endesa los que dominan esta competición, parece que elegir a Murcia (independientemente de que el UCAM estuviera o no entre los 4 aspirantes al título) garantizaría un éxito de público porque habría muchos aficionados de los clubes ACB clasificados que viajarían para apoyar a sus respectivos equipos.

Habrá que esperar alguna semana más y estar muy pendientes de cómo sigue la temporada europea para AEK y Rytas, además del UCAM. Los griegos son ahora mismo líderes de su grupo del Round of 16, con un balance de 2-0, mientras que el Rytas (que comparte grupo con el Unicaja) está 1-1, al igual que el UCAM, que también está en su grupo 1-1, por detrás del Nymburk checo.