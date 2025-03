Ibon Navarro: "Es una victoria muy importante y muy difícil"

El entrenador del Unicaja Baloncesto, Ibon Navarro, reconoció que el encuentro de este domingo ante Baxi Marnesa, en un abarrotado Martín Carpena, tenía una dificultad añadida. "Nos ha costado arrancar. Es lo que tiene parar una semana", aclaró. Pero de inicio, en rueda de prensa, subrayó su felicitación a sus jugadores "por una victoria muy importante y muy díficil".

Abundó en que hay que felicitar también al cuadro catalán, porque durante 30 minutos fue superior por "intensidad, ritmo y agresividad". Más allá de que en esa primera fase del partido sus pupilos no estuviesen bien, Navarro insistió en que hay que darle mucho mérito al planteamiento de los visitantes.

Controlar las pérdidas

Poco a poco, el Unicaja Baloncesto iba "buscando a gente" que se fuese "conectando al partido". Aún así "ellos siempre encontraban su forma de castigarnos", alegó el técnico vasco. "Porque hemos sumado muchas pérdidas, muchas de ellas muy evitables. En balones que se quedaban sueltos, nos faltaba chispa y energía", amplió.

Todo cambió en el último cuarto, que se cerró con una única pérdida, que ha propiciado "parciales importantes y controlar su acierto", como ha dicho el alavés. "Baxi es un equipo que sabe jugarte bien y a nosotros nos sabe jugar muy bien", manifestó Navarro. Para el preparador, es junto a la cosechada ante Valencia "una de las dos victorias de más mérito en casa". Y para conseguirla hubo que cuidar el balón.

Canastas tras pérdidas

"Ellos en la primera parte han sumado hasta 12 puntos tras pérdida. Ellos han encontrado el ritmo desde nuestras pérdidas. Y ahí se han agarrado. En el último cuarto hemos controlado nuestras pérdidas y ahí hemos podido ganar el partido", aclaró el propio entrenador cajista.

Baja de Alberto

De cara a lo que viene de manera inminente, el compromiso europeo de esta próxima semana, Dylan Osetkowski "va a viajar", no así Alberto Díaz, que después del problema que ha tenido "es arriesgado". En ese apartado de destacar nombres propios de manera individual, Navarro ha querido no sólo subrayar el papel ofensivo de Kameron Taylor. "Él nos ha ayudado junto a Tyson Pérez o Melvin Ejim. Y cuando Tyson Carter no estaba tan inspirado, ha aparecido él. Nos ha ayudado mucho más atrás, aunque haya hecho muy buen partido en ataque", especificó.

Brilló Saint-Supery

También ha tenido palabras sobre el canterano malagueño Mario Saint-Supery, que ha desarrollado muy buen partido en su regreso al Carpena, ahora en las filas del Baxi Manresa. "Ha estado acertado. Ha apretado atrás y ha hecho muy buen partido. No es noticia que lo haga, pero esta vez por la situación anímica no era fácil. Ha estado muy bien".