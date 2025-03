El Unicaja va de fiesta en fiesta (105-97)

El Martín Carpena y el Unicaja se dieron este domingo un homenaje mutuo de esos que son difíciles de olvidar. Primero, porque el Palacio festejó con su equipo el título de Copa ganado en buena lid en el Gran Canaria Arena, hace justo 14 días. Después, porque el equipo regaló a su gente una remontada maravillosa para sumar una victoria liguera más, esta vez ante el Baxi Manresa, que vale para meter presión al Real Madrid en la lucha por el liderato de esta Liga, que avanza ya rumbo al play off por el título.

Es una pasada vivir a día de hoy un partido de baloncesto en directo en el Palacio. Diría que esa atmósfera que se crea cada vez que el Unicaja está sobre el parqué roza lo místico. No sé cuánto va a durar esto así que recomiendo a los que van habitualmente que lo disfruten cada día como si fuera el último, y a los que todavía no han ido a ver jugar al Unicaja in situ, que se acerquen el próximo partido. Les aseguro que no se van a arrepentir.

Sin Alberto y sin Osetkowski, los descartados esta vez, el Unicaja sufrió de lo lindo para ganar a los catalanes. Eso sí, supo aguantar durante los tres primeros cuartos para esperar su momento. La verdad es que el Baxi Manresa jugó un gran partido. Estuvo por delante los tres primeros cuartos y solo se rindió cuando las fuerzas ya no le dieron para más en los minutos finales. Honores para ellos y también para un Mario Saint-Supéry que en su primera visita a Málaga jugó un buen partido y firmó buenos números: 7 puntos, 1 rebote, 4 recuperaciones y 3 asistencias, para 14 de valoración, en 14.37 minutos. Ya lo sabíamos que estaba en el sitio perfecto para crecer y este domingo si había algún incrédulo...

Partido de la jornada 21 de la Liga Endesa, entre Unicaja y Baxi Manresa / Gregorio Marrero / LMA

Primer tiempo

Costó cogerle el aire al partido. Normal, después del subidón de la celebración. Ibon utilizó 10 jugadores en los primeros 5 minutos, pero tuvo que pedir su primer tiempo con 6-15 en el marcador. Alston, por dentro, y Stenbergs, desde la línea de 3, hicieron mucho daño a la defensa verde y morada. Carter fue el que más claro lo vio en ataque, pero el partido cerró los primeros 10 minutos con 20-27 a favor del cuadro del Bages.

El Unicaja volvió del parón enrabietado. Ejerció de campeón de Copa y en un pis-pas se puso por delante, tras triple de Kalinoski, 28-27. El rival no se amilanó. Volvió a correr y volvió a poner tierra de por medio, 33-41. Ibon se enfadó con los suyos y los llamó al rincón de pensar, con todavía 5 minutos hasta el descanso. Pero no mejoró el equipo, que le costó encontrar un cinco en pista fiable. La tercera falta personal de Carter, a poco más de 2 para el descanso, no fue tampoco una buena noticias. Un par de triples de Taylor y Perry dieron aire al Unicaja, que alcanzó el intermedio con 49-56. Demasiados puntos en contra.

Djedovic bota el balón durante el partido. / Gregorio Marrero / LMA

Segundo tiempo

Subió la defensa en ambos lados de la pista en el tercer cuarto. Se puso complicado anotar en un lado y en el otro de la cancha. El Unicaja se acercó otra vez, pero entre un par de decisiones arbitrales dudosas y un par de errores de esos no forzados, impidieron dar la vuelta al marcador. El partido se volvió loco, pero con el Baxi Manresa siempre dominando el marcador, sobre todo por culpa de las 19 pérdidas de esos tres primeros cuartos. El partido entró en los 10 minutos decisivos con 74-78 y todo por decidir.

El partido fue en ese momento una guerra de guerrillas. Llovieron los palos en las dos zonas. Partido nuevo a 8.13 (80-80). Supo sufrir el Unicaja y apretar buscando las cosquillas del rival. Un mate de Tyson Pérez puso el +5, 91-86, la máxima de todo el partido para los de Ibon Navarro. El Carpena se volvió loco en un esprint final en el que el Unicaja sacó partido a su mayor fondo de armario y a su energía. Un triple de Perry fue la sentencia, 97-89. Al final, 105-97.

Partido de la jornada 21 de la Liga Endesa, entre Unicaja y Baxi Manresa / Gregorio Marrero / LMA

Galatasaray, próximo reto

Tras la Copa y el parón internacional, arranca ahora un maratón de partidos muy serio, con semanas de doble exigencia durante todo el mes de marzo. La próxima cita será el miércoles en Estambul. Allí espera el Galatasaray, en la tercera jornada de la liguilla del Round of 16. Otro partidazo a la vista, con el liderato del grupo continental en juego. Lo dicho, ¡a disfrutar!