Horario y dónde ver por TV el Galatasaray-Unicaja de la BCL

El Unicaja regresa esta semana a la Basketball Champions League para retomar la competición visitando al Galatasaray de Estambul, uno de los grandes rivales del Unicaja en este Grupo J del Round of 16, en el que también participan el Manisa turco y el Rytas Vilnius de Lituania. El Galatasaray es uno de los rivales directos del Unicaja para acabar en lo más alto de la clasificación de un grupo en el que solo hay billete para cuartos de final para los dos primeros.

Horario del Galatasaray-Unicaja

El encuentro contra el equipo otomano, correspondiente a la tercera jornada de la liguilla de la segunda fase continental, se jugará este miércoles, a partir de las 18 horas en el Basketball Development Centre de la capital europea de Turquía. Será el último partido de la primera vuelta de esta segunda liguilla de la competición de la FIBA. Después, quedarán las tres últimas jornadas previas al cruce del play off al mejor de tres partidos por una plaza en la Final Four, que todavía no tiene sede oficial.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro de los de Ibon Navarro en tierras turcas se verá en directo a través de las cámaras de 101TV y también se podrá ver por Teledeporte, aunque en este caso en emisión en diferido, a partir de las 22.20 horas. La cadena temática de deportes de RTVE se incorpora esta semana a las retransmisiones de la BCL, con dos partidos por semana.

Una vez acabe el duelo, en torno a las 20 horas, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas, la valoración de los cajistas y todo lo que ocurra en un choque en el que los malagueños buscarán la victoria para mantener su liderato en el Grupo J.