Galatasaray-Unicaja: Duelo de históricos en Estambul

Vuelve la BCL. Tras la Copa del Rey y la «ventana FIBA», la competición europea entra a partir de esta semana en un esprint de cuatro partidos en cuatro semanas que decidirá que 8 equipos se clasifican para el play off de cuartos de final.

El Unicaja visita este miércoles (18 horas) al Galatasaray de Estambul en un duelo que puede ser casi decisivo para los de Ibon Navarro, líderes de grupo, con un balance de 2-0, por el 1-1 que lucen los otomanos. Y es que hoy es uno de esos partidos en los que hay mucho que ganar y poco que perder. Si el Unicaja es capaz de salir de Turquía con un 3-0 en la clasificación, el pase a cuartos de final estará casi asegurado y la primera plaza del grupo, también muy encaminada. Si se pierde (2-1), empate en la zona alta, pero con margen de reacción.

Dos plazas para cuartos de final

Hay que recordar que los dos mejores del grupo (Rytas y Manisa son los otros dos compañeros de viaje de Unicaja y Galatasaray) serán los que accedan al play off previo a la Final Four. Pero el objetivo del Unicaja debe ser acabar primero la liguilla para tener ventaja de campo en el play off al mejor de tres partidos que dará plaza en la próxima Final Four.

El equipo cajista afronta el partido con la baja del lesionado Alberto Díaz, que no ha viajado a Estambul. Los otros 13 jugadores de la primera plantilla están en disposición de jugar, por lo que Navarro deberá hacer un descarte justo antes del partido.

Perry y Carter, en el entrenamiento previo al viaje. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Un rival muy duro

No lo pondrá nada fácil un Galatasaray que tiene una ventaja sobre todos los demás, al ser el único equipo del grupo que ha ganado ya fuera de casa. Sumaron una victoria importante en el derbi contra el Manisa y eso les hace encarar el duelo contra el Unicaja con la ilusión de alcanzar a los verdes en el liderato de la tabla.

El Galatasaray es un buen equipo, aunque atraviesa una racha ahora de bajas por lesión que les impide estar al cien por cien. Una cuestión que puede ser clave para que el Unicaja tenga más opciones de asaltar el Basketball Development Centre.

A nivel estadístico, el Galatasaray destaca por ser uno de los mejores equipos de la BCL en el rebote, 5º en capturas totales con 39.9 de media y 2º en rebotes defensivos por partido con 27.3. Es, además, el 4º equipo que más faltas recibe, 5º en recuperaciones y 6º en valoración.

Plantilla con talento

Entre sus jugadores sobresale el base Will Cummings, quien tiene una media de 14.3 puntos y 15.7 de valoración, y que es importantísimo para su entrenador . Cummings todavía no ha podido debutar en el Round of 16 de la BCL debido a una lesión, aunque parece que sí jugará contra los verdes.

El Galatasaray, rival del Unicaja. / BCL

Además de Cummings, en Galatasaray destaca la presencia del alero James Palmer, que tiene una gran capacidad de anotación. Es el máximo anotador de Galatasaray tanto en BCL (14.5 puntos) como en la liga turca (17.37). Hay que señalar también a Otis Livingston como otro de los hombres importantes en el juego exterior. Este base tiene unas medias de 12.2 puntos y 4.7 asistencias, aunque una lesión en las semifinales de la Copa de Turquía en su rodilla izquierda le impedirá jugar ante el Unicaja.

Si estos tres jugadores acaparan el protagonismo ofensivo en el juego de perímetro, Izundu y Delgado lo hacen en el interior. Son los dos pívots con más minutos de Galatasaray, ambos con gran poder reboteador y poderío en la pintura.

Delgado es un viejo conocido de la Liga Endesa, con pasado en Bilbao y Estudiantes, y por el momento cuenta con unas media de 7.6 puntos y 6.5 rebotes en la BCL. Por su parte, Izundu, quien también jugó en nuestra liga en la temporada 2019-20 en las filas del Betis, está completando un buen año en Galatasaray, teniendo unas medias en BCL de 9.3 puntos, 6.3 rebotes y 14.8 de valoración.

18 horas

¡Ojo con el horario! Esta vez es por la tarde, por la diferencia horaria entre Málaga y Estambul. Desde las 18 horas, el líder del Grupo J de la BCL pone en juego su inmaculada racha de triunfos en una pista históricamente esquiva. Pero para esta plantilla cajista 2024/2025 no hay nada imposible. Se viene partidazo.