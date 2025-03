Ibon Navarro: "El Galatasaray es un equipo con mucho talento ofensivo"

El Unicaja ya está en Estambul. La expedición verde y morada llegó a primera hora de la tarde a la ciudad turca para preparar el duelo de la tercera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League contra el Galatasaray. Los verdes tratarán de sumar la primera victoria a domicilio de esta segunda fase, lo que le permitiría cerrar la primera vuelta de esta liguilla del Grupo J en una situación de privilegio de cara al pase al play off de cuartos de final con ventaja de campo.

Alberto Díaz, única baja

«Viajamos todos menos Alberto. Si fuese una final viajaría, pero preferimos ir con cuidado para ver si puede estar con más garantías el sábado ante el Granada. Los demás, viajamos los 13. También es importante ver como están ellos, si va a jugar Kabaca, si va a jugar Izundu... Bueno, vamos a ver un poco también cómo les vemos a ellos para tomar una decisión al final».

Imagen del entrenamiento de este martes en el Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Galatasaray, un rival duro

«Es un equipo de ataque, meramente ofensivo, con jugadores de mucho talento. A ver si está para jugar Livingston o no. Es un jugador muy importante para ellos en la posición de ‘1’. Pero también es cierto que, con la baja que han tenido en los últimos partidos, Will Cummings está jugando con más minutos y está respondiendo muy bien. Con la aportación que pueden tener de Young en esa posición, incluso de Palmer… Muchos jugadores con un nivel físico muy bueno. En el exterior con muchos puntos y con mucha amenaza. Dentro, dos jugadores como Delgado u Izundu, que cerca del aro son muy rematadores y peligrosos en rebote de ataque y nos van a exigir estar muy concentrados, tenemos que tener cuidado porque ellos sacan muchas segundas opciones de ahí».

Doble enfrentamiento en solo 7 días

«El Round of 16 tiene esto, es asimétrico, ellos empiezan jugando dos partidos fuera de casa y tienen una victoria. Esa es la otra lectura, que ya han ganado un partido fuera de casa. Las victorias fuera en esta ronda están muy cotizadas. Bueno, creo que para nosotros sería importante sacar una victoria allí para luego recibirles aquí la semana que viene y encontrarnos con cuatro. Pero hay que ir despacio, va a ser un partido difícil. Tan difícil como importante en el grupo. A ver si vamos con buena mentalidad de hacer un buen partido, de reconocer sus puntos fuertes, intentar limitarlos y a ver si tenemos opciones de ganar».

Viejo conocido

«Fue peculiar la última vez que coincidimos porque jugamos, si no me equivoco, un martes y un jueves. El miércoles íbamos todos juntos en el avión. Además es un grupo en el que no solo los jugadores, sino la fisionomía de equipo es muy similar. Me acuerdo, estaba Dylan Ennis y jugadores americanos con mucho talento. Creo que Palmer Jr es un jugador diferencial, por su tamaño, la altura a la que juega, su capacidad de pasar, de penetrar, de tirar… Bueno, es una cancha complicada, no porque haya un ambiente infernal, sino porque ellos se encuentran más cómodos, tienen porcentajes de tiros más altos y juegan con un puntito más de energía. Por eso digo que es tan importante como difícil la victoria allí, pero bueno yo creo que el equipo está en buena dinámica. Creo que el partido del domingo contra el Manresa nos valió, además de para sumar una victoria muy importante, para coger el ritmo de competición que no lo habíamos tenido en dos semanas, incluso ritmo de juego. Y, vamos a ver si le damos continuidad sobre todo a esos últimos 15/20 minutos».

Perry y Carter, durante el entrenamiento de este martes en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Marian Pozo

Tercera jornada de la liguilla del Round of 16

El partido contra el Galatasaray arrancará este miércoles, a partir de las 18 horas, en el Basketball Development Centre de la capital estambulí. El otro partido de esta jornada del Grupo J se jugará media hora después, a las 18.30 horas, en Vilnius, entre el Rytas y el Manisa Basket de Turquía.