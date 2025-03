El Unicaja pone rumbo a Estambul

El Unicaja ha puesto este mediodía rumbo a Turquía para enfrentarse mañana (18:00 horas) al Galatasaray, en el partido correspondiente a la tercera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. El equipo de Ibón Navarro vuelve a competición europea tras ganar en liga al BAXI Manresa el pasado domingo, y se cruzará con un Galatasaray que cayó en su último enfrentamiento liguero.

Imagen del entrenamiento de esta mañana. / UNICAJAB/PHOTOPRESS-Mariano Pozo

Entrenamiento matinal

El equipo cajista se ha entrenado a primera hora de la mañana de este martes en el Palacio Martín Carpena, antes del viaje rumbo a la capital europea de Turquía. Sobre las 10.30 horas, la expedición se ha subido al autobús para ir al aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, donde ha tomado a las 12 horas un vuelo directo de Turkish Airlines que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Estambul a las 16.25 horas (17.25 horas en Turquía).

Imagen del entrenamiento previo al viaje a Estambul. / UNICAJAB/PHOTOPRESS-Mariano Pozo

En busca de la BCL

El cuadro malagueño continúa así su andadura en Europa, en una Champions en la que defiende el título ganado el año pasado. Tras la consecución de la BCL del pasado año en la Final Four de Belgrado, el conjunto cajista luchará en las próximas semanas por colarse, por tercera temporada consecutiva, en la ansiada Final Four, que todavía no tiene sede definitiva y para la que puja Murcia.

La plantilla del Unicaja, rumbo a Estambul. / UNICAJAB/PHOTOPRESS-Mariano Pozo

Un mes de marzo cargado de encuentros

Unicaja comienza así un mes de marzo donde destaca la enorme cantidad de encuentros por disputar. En este tercer mes del año, los jugadores de Ibón Navarro llegarán a jugar 9 partidos en 28 días entre Liga Endesa y BCL. Sin duda, un calendario exigente, en el que finiquitará el Round 16 de la competición europea, y dónde sabremos de manera virtual en que posición aproximada acabará la fase regular de la liga doméstica.

La plantilla del Unicaja, rumbo a Estambul. / UNICAJAB/PHOTOPRESS-Mariano Pozo

Sin Alberto Díaz

Ibon Navarro tendrá en Estambul a 13 jugadores a su disposición, por lo que deberá hacer un descarte de cara al choque contra el Galatasaray. Alberto Díaz se ha quedado en Málaga para seguir recuperándose de sus problemas físicos. La nota positiva es que Dylan Osetkowski sí forma parte de la expedición cajista, tras quedarse fuera en el duelo liguero del fin de semana contra el Baxi Manresa.