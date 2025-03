Los rivales de la BCL aprietan al Unicaja

Ibon Navarro no se aventuró porque sí a asegurar que el Grupo J del Round of 16 de la Basketball Champions League 2024/25 era el más difícil que le había tocado. En estos momentos, hay un triple empate de 2-1 entre Unicaja, Rytas Vilnius y Galatasaray, y solo el average general coloca a los malagueños por delante en la clasificación. Sin embargo, los rivales han apretado las tuercas y no van a ponerle fácil al campeón europeo de la FIBA quedarse en el trono por segundo año consecutivo.

Es habitual que, después de la primera vuelta de la liguilla de este Round of 16, se empiece a tirar de calculadora para ver qué es lo que tiene que hacer cada equipo para quedar en la primera o la segunda posición. Malagueños y turcos se vuelven a ver las caras el próximo martes en el Martín Carpena. Partido fundamental en el que los cajistas tienen que ganar por 3 o más puntos, pero también aparece en el horizonte el Galatasaray-Rytas Vilnius o esa última jornada que se van a jugar los cajistas en Lituania. Ahora esos rivales están dando golpes sobre la mesa.

El Unicaja-Galatasaray del próximo martes es decisivo para ambos equipos. / BCL

Galatasaray

El primero ha sido el conjunto turco después de ganar al Unicaja este miércoles. Lo cierto es que el Galatasaray cuenta a su favor con que ya suma una victoria a domicilio, mientras que los de Ibon Navarro, por ejemplo, solo han ganado en esta primera vuelta en el Martín Carpena y la cita de la semana que viene ya aparece en rojo para ambos equipos. .

Yakup Sekizkök, entrenador del Galatasaray, lo dejó claro en rueda de prensa tras conseguir la victoria: «Nos quedan dos partidos más en casa y un partido fuera de casa contra el Unicaja. Si defendemos en casa y podemos ganar en Málaga la próxima semana, que creo que lo haremos, terminaremos primeros de grupo y luego nos clasificaremos para el top 16 con ventaja de jugar en casa». El objetivo lo tienen claro.

Rytas Vilnius

Otro que también va a la caza de esa primera posición es el conjunto lituano. No ha sido por medio de declaraciones, sino que lo han hecho con un movimiento en el mercado que da buena muestra de sus intenciones. Arturas Gudaitis, con una notable experiencia en Euroliga, regresa al Rytas Vilnius para disputar la Basketball Champions League tras un paso por el baloncesto japonés.

El pívot sabe lo que es vestir en la élite las camisetas del Zalgiris Kaunas, Armani Milán, Zenit de San Petersburgo y Panathinaikos. Una lista de gloriosos en la máxima competición con la que viene a darle un impulso al Rytas. Gudaitis se suma así al base americano Parker Jackson-Cartwright, que también reforzó al equipo hace unas semanas y que reaparecerá en la segunda vuelta del Round of 16 tras recuperarse de una lesión. Inversión importante para un Rytas que aspira a acoger la Final Four en caso de clasificarse.

En definitiva, una lucha con las mejores piezas que promete una batalla impresionante y mucho sudor para el Unicaja, en aprietos para revalidar la corona europea.