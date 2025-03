El Unicaja y Nihad Djedovic renuevan su contrato

El Unicaja ha confirmado este jueves la renovación de Nihad Djedovic como pieza esencial en la plantilla cajista. El club no anuncia en su comunicado la duración, pero se trata de una ampliación que venía en su contrato y que tanto la entidad de Los Guindos como el propio jugador han hecho efectivo para extender su relación hasta 2026, una temporada más.

Líder en el vestuario

Lo cierto es que no es una pieza que tenga un peso deportivo sobre la pista abrumador, pero sí uno de los grandes líderes de este grupo. Así hablaba Alberto Díaz sobre el bosnio antes de disputar la Copa del Rey: "Cuando llegamos al vestuario, es el que nos da el 'rapapolvo' cuando no estamos bien. Ese carácter para nosotros es muy importante. Es de los veteranos aquí. Es el que te da con la varita un poco cuando bajas el ritmo".

Las salidas de Augusto Lima y Will Thomas dejaron huérfano ese puesto de sargento, de jugador experimentado que suma muchas batallas a su espalda en el mundo del baloncesto -cumplirá 36 años el próximo mes de enero de 2026- y el club ha decidido que debe continuar un año más para seguir comandando un proyecto desde la sombra. Leyenda del Bayern de Múnich, cumplirá su cuarta temporada en Málaga a partir del curso que viene.

Djedovic es uno de los referentes en el vestuario cajista. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Rol concreto

A partir de ahí, no es fácil tener en plantilla a un jugador que sabe que no va a disputar todos los minutos de sus compañeros y que tiene conciencia que su importancia está en partidos muy concretos. Por ejemplo, Ibon Navarro fue el primer encargado de poner en valor el papel de Nihad Djedovic en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. No será el más anotador ni el más reboteador, pero siempre va a ser el primero para sacrificarse por el resto del grupo.

Cupo

Y no está de más su condición de cupo: bosnio con pasaporte alemán y formado en la cantera del Barça. No va corto el Unicaja con los Jugadores Formados Localmente (JFL), pero la Basketball Champions League exige cinco en una convocatoria de 12 jugadores por los cuatro de la ACB. Siempre es mejor ir sobrados y no tener que mirar el DNI para hacer descartes en las convocatorias, un plan por el que el club y el cuerpo técnico vuelven a apostar de cara al próximo curso con Djedovic en las filas verdes y moradas.