Ibon Navarro: "Contra el Coviran espero que tengamos más energía que en Estambul"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios de comunicación, en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena, en la previa del partido de Liga Endesa que jugará su equipo este sábado a las 18 horas en el Palacio contra el Coviran Granada. El técnico cajista se mostró tranquilo tras la derrota europea en Estambul, confirmó la mejoría de Alberto Díaz y aseguró que el equipo granadino les exigirá hacer un buen partido para poder sumar una nueva victoria en la Liga Endesa.

Los 14 jugadores ¿disponibles?

"Vamos a ver si Alberto Díaz mantiene las buenas sensaciones que ha tenido esta semana entrenando individualmente. En principio, deberíamos tener a los 14 disponibles, aunque hay que ver cómo está el hombro de Dylan. Espero que hayamos podido descansar y tengamos más energía de la que tuvimos el miércoles en Estambul"

Osetkowski, entre algodones

"Osetkowski tiene problemas en el hombro y en el dedo. Cuando recibe algún impacto enel dedo tiene mucho dolor. Hay días que está mejor y otros, peor. Teníamos pensado pararlo este fin de semana y que volviera a jugar el martes contra el Galatasaray, pero se encontró bien después del partido en Estambul y veremos cómo está en el último entrenamiento"

Derrota en Estambul

"Contra el Baxi Manresa jugamos uno de los partidos más duros de la temporada y no hay más que ver cómo nos ha ido a los dos esta semana en la BCL. No conseguimos recuperarnos bien de lo del fin de semana, tampoco pudimos entrenar bien y creo que lo pagamos en Estambul. Tenemos que tomar nota y dar con la tecla, sobre todo en este mes de marzo, para tratar de llegar bien. Y si no llegamos bien, mantener nuestras señas de identidad, algo que no hicimos en la pista del Galatasaray".

Muchos partidos, pocos entrenamientos

"Este mes es de sobrevivir. Entrenamos hoy, entrenaremos el lunes, pero luego no quiero ni pensar lo que vamos a entrenar porque me entran sudores fríos. Necesitamos recuperar jugadores a nivel competitivo porque tenemos a muchos que están un poco desconectados. Hay que ir poco a poco recuperando a unos y a otros porque nos van a hacer falta este mes de marzo".

Situación complicada en BCL

"Preferiría haber ganado al Galatasaray tener red, pero sí que es verdad que a veces te tienes que ver en estas. Cuando todo va bien y nunca estás preocupado porque no te ves en el borde, pues el día que te ponen, no sabes responder. Será positiva esta situación en la que nos hemos puesto si somos capaces de salir de ella. También está bien para parar de hablar de la racha de victorias en la BCL, ver que este grupo del Round of 16 es realmente complicado, como os dije. Espero que ahora me creáis. Hay que tratar de ver las cosas positivas de perder en Estambul. Es posible que pueda venirnos bien en el futuro vernos ahora en una situación difícil".

Coviran Granada

"Granada es un equipo que compite a pesar de las bajas y de sus problemas. A ver qué pasa con Wiley, lo de Clavell ha sido una lástima para ellos. Están muy bien entrenados y eso les sirve para agarrarse a los partidos y competir. Tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles. Tenemos que ser conscientes de que no va a ser un partido de 10 minutos. Habrá que trabajarlo. Estos equipos siempre tienen orgullo y eso les hace rendir bien. Hay que intentar que se les haga largo el partido, que no estén cómodos. Es un equipo que con sus defensas alternativas te puede para el ritmo, son muy agresivos al balón, son el segundo equipo que menos triples les metes, anotan mucho tras pérdidas del rival... Es un equipo agresivo fuera de la zona. Si juegas muy perimetral, ellos se sienten muy cómodos. Tenemos que saber leer sus defensas. Tienen jugadores de rachas en anotación como Noua, Valtonen, Bamforth, Rousselle.... Son muchas cosas, pero a nivel defensivo saben incomodarte".

Ibon Navarro, enrenador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Por qué al Unicaja se le da bien el Coviran?

"No sé por qué. A veces es por características. Somos un equipo que tira con buenos porcentajes de 2 y si pisamos la pintura somos bastante buenos y quizás allí ellos tengan más problemas, eso a ellos les incomoda. No te sabría decir por qué".

Renovación Djedovic

"Djedovic es un jugador que ayuda mucho en cosas que no se ven en el papel. Siempre está preparado para hacer lo que el equipo necesita. Con sis días mejores y peores, siempre ayuda en el vestuario. Sabe siempre lo que hay que hacer, tienen a la gente conectada, un punto de mentalidad de entrenador, es un veterano, con experiencia... Un poco lo que perdimos con Will Thomas lo tenemos con él. Tiene asumido su rol y está cómodo con ese rol. Con Alberto Díaz y con Kendrick Perry son res pilares en el vestuario".