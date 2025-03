Ibon Navarro: "Si queremos jugar el play off de la BCL, el martes aquí todo Dios"

El Unicaja ganó (95-78) al Covirán Granada en el derbi andaluz de la Liga Endesa. El Martín Carpena acogió el partido que tuvo que ir cociéndose a fuego lento a causa de la tardía entrada al encuentro del conjunto verde y morado. Tras el partido se pudo ver a Ibon Navarro con menos tensión que sobre el parquet. El vasco compareció ante los medios para explicar sus pensamientos y sensaciones vividas en el intenso duelo regional, que se decidió con una espectacular actuación de Killian Tillie.

Valoración del partido

“Felicitar al equipo por una victoria complicada. Un partido muy trabado ante un equipo que siempre encuentra la forma de competir. Desde un estado emocional que no es fácil y han competido. A nosotros nos ha ido costando. Creo que hemos hecho una muy buena inversión en los primeros 30 minutos a nivel de ritmo. Con demasiados errores, pero llevábamos 25 situaciones de campo abierto. Hemos acabado con 48 situaciones de campo abierto. Nuestro récord en los últimos tres años estaba en 47 en Valencia. Sabíamos que con los problemas que tenía Granada, era difícil que aguantaran durante 40 minutos. El objetivo del partido era ganar. Pero además hemos podido correr como no hicimos en Estambul. La sensación es que el partido ha sido muy malo porque hemos ganado solo un cuarto de los cuatro. Pero hemos hecho lo que debíamos, que era intentar correr cada vez”.

Recuperar el ritmo de juego

“Por nuestra forma de jugar, nosotros queremos tener un ritmo de juego que es difícil de aguantar. Sabemos que se asumen muchos riesgos y cometes errores. Hoy más de lo normal. En la Copa, con un nivel de concentración y activación diferente, estuvimos muy bien en el control de las pérdidas. Es muy difícil estar bien todo el año. Imposible. Venimos a hacer cosas para estar bien en la Copa. Es parte del proceso y lo asumimos. Igual me he equivocado, he dicho que el Granada ha jugado muy bien. Hemos hecho una cosa muy bien, subir el ritmo. En Estambul no lo tuvimos. No le puedo decir a los jugadores que han hecho una mierda de partido porque han hecho exactamente lo que le hemos pedido”.

Eficacia del plan A

“Es muy normal. Ha habido muchos errores que se han repetido de Estambul. El objetivo era hacer eso. Y hemos corrido de forma extraordinaria. Igual si hubiéramos planteado el plan ABCD. Habríamos hecho A peor, B a medias… pero queríamos hacer bien el plan A y lo hemos hecho muy bien. Ante un rival que ha hecho un gran partido".

Gran actuación de Tillie

“Tillie ha estado superacertado en el tiro de tres puntos. Todavía nos tiene que ayudar más a nivel defensivo. En ataque se ha llevado tres tapones… pero en Estambul ya estuvo a un muy buen nivel. No es el primer día que hace esto. Vamos recuperando jugadores. Hay que intentar esforzarse en seguir recuperando jugadores que están algo peor. Saber que hay jugadores que estuvieron muy bien en la Copa y que ahora están peor. Pero, por ejemplo, Alberto Díaz ha estado fantástico en su regreso”.

Tillie fue el mejor jugador del Unicaja en el derbi andaluz. / Gregorio Marrero

Adaptación de Balcerowski

“Le vamos a ayudar. Necesita ayuda. Me he controlado mucho hoy, eh. Hay que ayudarle. Es muy joven. Es casi un juguetito roto ahora mismo. Es muy joven y tiene unas expectativas muy grandes a su alrededor. La suerte que tiene es que se puede equivocar porque tiene un equipo detrás que le apoya y que puede solucionar los errores que pueda cometer. Tiene que volver a sentirse jugador porque no disfruta nada jugando. Por eso, hay que ayudarle”.

¿Le preocupa ir tanto tiempo por detrás en el marcador?

“No me preocupa. Los partidos son así. ¿Qué pasa que los rivales no juegan? ¿No hacen nada para ganar? Lo que tiene mérito es que ganamos a Manresa. Y que en Estambul estuvimos nueve abajo a falta de pocos minutos y tuviéramos posesión para ganar el partido y que hoy hayamos ganado de forma holgada. Estáis súper mal acostumbrados. Pensáis que todo depende de nosotros. Todo parece que depende de nosotros. Me parece una falta de respeto pensar que todo lo que sucede en los partidos es por nosotros. En los partidos pasan muchas cosas. Esto dura 40 minutos y tienes que ir trabajando. Mira si nos hemos repuesto a momentos malos en los últimos tres partidos. Me preocupa preparar al equipo para el partido del martes. Y que el Carpena entienda que el partido del martes es muy importante. Los play offs de la BCL no nos lo van a regalar y la Final Four está muy lejos. Aquí no puede dar nadie por sentado estar en la Final Four. Si queremos jugar el play off para la Final Four, el martes aquí todo Dios”.