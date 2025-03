El Unicaja sufre, pero no falla en el derbi (95-78)

El Unicaja lleva un par de partidos jugando con fuego. En Estambul, entre semana, se quemó en la pista del Galatasaray. Y este sábado, contra el Covirán Granada, despertó justo a tiempo para remontar un partido que perdía por 12 y amenazaba ruina, mediado el tercer cuarto, pero que acabó ganando por un engañoso 95-78 final. Nadie se acordará al final del curso si el partido fue mejor o peor. Lo único que cuenta es que se sumó otra más. Y van ya 17 en 22 jornadas de ACB.

Es obvio que el equipo ha perdido chispa después del subidón de la Copa del Rey. Normal. Le cuesta mucho más defender, está corriendo menos y parece con menos ideas también en ataque. Le salva el talento descomunal de su plantilla y esa profundidad de un banquillo en el que siempre aparecen 2-3 jugadores para solucionar cualquier problema, por muy gordo que sea.

Perry hizo un partido brillante. / Gregorio Marrero

Partido duro

El partido fue duro. Muy duro. El Covirán fue por delante durante los tres primeros cuartos y solo el arreón final del campeón de Copa fue capaz de tumbarlo, en un cuarto final en el que sí que ya no hubo ninguna duda de quién era quién en el partido. En definitiva, uno de esos días que curten y que valen para crecer como grupo.

En un equipo en el que casi siempre cuesta destacar nombres propios porque todos aportan atrás y delante, esta vez se merece un reconocimiento Killian Tillie. Partidazo brutal del francés en los dos lados de la pista. Sus números lo dicen todo: 23 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, para 24 de valoración. Su mejor partido con la camiseta verde y morada.

Unicaja - Covirán Granada en el Palacio Deportes Martín Carpena. Jornada 22 Liga Endesa 2024 - 2025 / Gregorio Marrero

Mal arranque del Unicaja

El Covirán demostró desde los primeros minutos que iba a jugar sin ningún complejo. El marbellí Rubén Guerrero se hizo fuerte bajo los aros, Bamforth arrancó enchufando de 3 puntos y eso le permitió al Granada dominar el marcador con cierta autoridad (8-18). Ibon movió el banquillo buscando más consistencia atrás y más dinamita en ataque. Agustín Ubal hizo muy buenos minutos para su equipo. Le costó al Unicaja cogerle el aire al partido y el primer cuarto terminó con 21-27 a favor de los de Pablo Pin.

Rubén Guerrero hizo la tercera falta con más de 7 minutos para llegar al descanso. El Unicaja aprovechó las primeras dudas del rival para empatar el partido, 27-27. Pero Noua no se rindió y el Covirán volvió a tomar la delantera. El Unicaja estuvo muy fallón en el esprint final del primer tiempo, perdió muchos balones, falló muchos tiros cómodos y el duelo se fue al descanso con ventaja para el Covirán: 43-48. Tocaba remar.

Segundo tiempo

El segundo tiempo no arrancó con buenas sensaciones. Al contrario, el Covirán jugó mejor y tuvo Ibon que parar el partido con 52-61. Las alarmas sonaron con fuerza tras triple de Pera Tomàs y el 52-64, 12 abajo con 5:42 por jugarse del tercer cuarto. A partir de entonces hubo un antes y un después. Tillie emergió para sacar al equipo del pozo. Los triples del francés sirvieron para darle vida al equipo, que alcanzó el minuto 30 con 69-71 y todo por decidir.

El mejor Unicaja apareció en el último cuarto. Apretó hasta el límite por fin en defensa, reboteó, corrió y se puso por delante. Con 5 arriba, Pablo Pin paró el partido, 76-71. Pero los verdes estaban ya desatados e incontrolables. Un triple de Carter puso el +12, 87-75. El festival de triples fue majestuoso: Tillie. Perry, Barreiro, Osetkowski, Carter... El final del partido fue inexplicablemente cómodo, sobre todo después de lo visto durante los primeros 30 minutos. Al final: 95-78.

Sufrió el Unicaja para ganar al Covirán Granada. / Gregorio Marrero

El Galatasaray, próximo objetivo

Entramos en una fase de la temporada en la que todo va muy rápido y en la que el margen de error es mínimo. Cuando pierdes un partido en noviembre o en diciembre, sea en ACB o en Europa, no pasa nada. Se dice, incluso, que es parte del proceso. Pero es llegar marzo y todo va ya a cien por hora. Cada partido es como una final. Tras lo de este fin de semana, por ejemplo, en la Liga Endesa quedarán ya solo 12 jornadas más para que arranque el play off por el título. ¡¡¡Solo 12!!! Como el objetivo es acabar lo más arriba posible antes de los cruces, pues ya son vitales todos los partidos de cada sábado o de cada domingo. En Europa, el final del camino está todavía más cerca. Y es que el título de la Champions está a solo 7 partidos. ¡¡¡Solo 7!!! Da vértigo, pero en solo un par de meses, los 4 mejores equipos de la BCL estarán jugándose el título de la Champions en la Final Four 2025. No se sabe todavía dónde, pero el Unicaja quiere ser parte de esa fiesta del basket FIBA. El próximo martes, buen momento para demostrarlo. Unicaja-Galatasaray en el Carpena (20.30 horas). Una final europea antes de tiempo. Es el próximo reto.