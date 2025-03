Unicaja-Galatasaray: Final europea antes de tiempo

No es habitual que Ibon Navarro, en la rueda de prensa posterior a un partido, hable ya del siguiente que está por venir. Lo hizo este sábado, nada más acabar el Unicaja-Covirán Granada. Sorprendió a todos el técnico cajista, al referirse al choque europeo de este martes contra el Galatasaray: «Me preocupa preparar bien al equipo para el partido contra el Galatasaray. Y que el Carpena entienda que es un día muy importante. Los play offs no nos los van a regalar y la Final Four está muy lejos. Si queremos jugar los cuartos de final y la Final Four, este martes tiene que estar aquí todo Dios».

Ánimo de revancha

La contundencia de Ibon Navarro a la hora de pedir el apoyo de la afición, a la que siempre le cuesta más entre semana acudir al Carpena, tuvo continuidad desde el vestuario. Jonathan Barreiro pasó por los micrófonos de Cope Málaga tras el duelo contra el Covirán y aseguró que el equipo «le tiene muchas ganas al Galatasaray».

¿Por qué este sentimiento en el vestuario del Unicaja tan «animoso» antes del duelo del martes? ¿Por qué Ibon Navarro y los jugadores están esperando al Galatasaray con tantas «ganas»?...

El Galatasaray se siente favorito

Pues todo viene por unas declaraciones del entrenador del equipo turco, Yakup Sekizkök, justo tras acabar el pasado miércoles el partido que cajistas y otomanos jugaron en Estambul. Sekizkök se creció y afirmó públicamente ante la prensa de su país su convencimiento de que el Galatasaray es favorito para ganar este martes en Málaga para colocarse líder del grupo J del Round of 16: «Podemos ganar al Málaga la próxima semana, que creo que lo haremos, terminaremos primeros de grupo y luego nos clasificaremos para el play off de cuartos de final con ventaja de jugar en casa...».

El Galatasaray es el próximo rival del Unicaja en la BCL. / BCL

Arenga temeraria

Es obvio que las palabras del técnico turco deben tomarse como una arenga motivadora para sus propios jugadores antes de viajar a Málaga, pero el caso es que también han calado en el vestuario cajista, que quiere demostrarle a Yakup Sekizkök que para ganar en el Carpena hay que hacer muchas más cosas que dar una charla motivadora en una rueda de prensa.

El caso es que todos esto es solo un aliciente más en la previa de un partido que es una final. Con todas las letras y en mayúscula: UNA FINAL. Y es que el Unicaja no puede perder este martes bajo ningún concepto contra el Galatasaray. Su futuro europeo en la BCL pasa por ganar sí o sí a los de Estambul. El billete a cuartos de final se volvería un problema gordo si el Unicaja pierde otra vez contra el Galatasaray.

Ambiente en el Carpena

Habrá que ver cómo responde la afición a la llamada de Ibon Navarro y a las palabras altivas del entrenador del Galatasaray. El Carpena debe tener este martes a las 20.30 horas la atmósfera de los días más grandes. Esa que ahoga a los rivales para convertir en palabrería cualquier declaración anterior.