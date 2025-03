Ibon Navarro: "40 minutos son muy largos en el Carpena"

Ibon Navarro compareció este miércoles en rueda de prensa después de la importantísima victoria del Unicaja sobre el Galatasaray (97-91). Elogió el trabajo de Melvin Ejim y de otros muchos jugadores que ayudaron a ganar, pero dejó claro un mensaje para cualquier rival que tenga que pasar por Málaga: "40 minutos son muy largos en el Carpena".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria, al Galatasaray y a los aficionados por venir un martes. No es lo habitual y además con el tiempo en Málaga que hace estos días... Por darnos la energía con una victoria que es muy importante para la clasificación en este grupo".

¿Mejor partido de la BCL?

"Vamos a quitar los primeros tres meses aquellos, pero puede ser. No me creéis cuando os lo digo, pero es un grupo muy difícil. El Galatasaray va para arriba. Es un equipo de un tamaño enorme, Tyrone Wallace es '3' o '4' y juega de '1'. No voy a decir de qué competición es su físico, pero ya sabéis de cuál. Tienen a Cummings o Palmer, tienen mucho talento. Juegan muy sencillo, pero es muy difícil pararles en talento. Es un grupo muy difícil y vamos a ver si conseguimos clasificarnos".

Rytas-Manisa

"Va a ganar Rytas. Va a ganar Rytas, no hay más".

Melvin Ejim

"Ha estado muy bien, Tyson Pérez ha estado muy bien, Yankuba Sima ha estado espectacular mientras tenía energía, Alberto ha vuelto a cambiar el partido. En cambio, hay otros jugadores que siempre nos ayudan mucho y han estado un poquito peor. El partido de Kameron no es el del otro día, el partido de Killian no es el del otro día, pero hemos encontrado a otros jugadores. Está claro que hemos echado de menos a Tyler porque al margen de si tiene acierto o no, genera mucha tensión defensiva en los rivales. Lo que ha hecho Melvin a nivel defensivo con Wallace ha sido muy importante, ha jugado lo físico que juegan ellos y lo físico que jugamos nosotros si queríamos remontar el partido. Entre él, Alberto y Tyson han mandado un mensaje a sus compañeros y hemos estado mucho mejor, a pesar de los errores en el 1 contra 1 y el balance defensivo. Este equipo puede jugar peor, estamos mal y hay muchos jugadores que no están en su momento físico, pero este equipo tiene mucha alma, siempre encuentra algo a lo que agarrarse. 40 minutos en el Carpena son muy largos".

Tyson Carter machaca uno de los aros del Carpena. / Álex Zea

Motivación extra

"A mí ya me conocéis y sabéis que soy más cagó que echao' hacia delante. Si alguien dice algo así, yo lo admiro. Solamente lo hecho en Málaga una vez y salió medio bien. No lo he vuelto a hacer porque no me sale. Cualquier equipo nos puede ganar, pero podemos a ganar a cualquier equipo. Su partido ha jugado un partido espectacular".

Semana atípica

"El equipo tendría que hacer ciertas cosas, pero vamos a tener que adaptarnos. Vamos a hacer algo que es muy bonito, nos lo hemos ganado, es importante para mucha gente, para el club y la ciudad. Es un honor lo del jueves y estamos muy agradecidos, pero no estoy muy contento desde el punto del entrenador. Es algo que se puede vivir muy pocas veces en la vida y la plantilla, el staff y el club se lo merecen vivir".

Intentos de remontada

"Hemos tenido tres o cuatro momentos de partido que nos hemos puesto a 2 y siempre hemos encajado un parcial, el último después de tiempo muerto con un triple de Cummings. Es muy difícil estar muy cerca y encajar un parcial. Ha pasado con el 70-72 y otro triple. Que no estamos bien es evidente. Igual que cuando estamos en pretemporada hacemos un plan para la Supercopa y pagas el precio, esto es lo mismo. Hemos hecho muchas cosas antes de la Copa y ahora toca pagar. Hicimos muchas cosas y lo repetiríamos si no hubiésemos ganado, ahora nos toca pagar, pero no va mal la cosa. No estamos bien, es evidente".

Últimas jornadas de la BCL

"Ahora tenemos Manisa y el último partido en Rytas. El Galatasaray-Rytas nos va a decir la situación en la que estamos. Si gana Galatasaray, ya sabremos en qué situación estamos. Si gana el Rytas, estaremos dentro y nos jugaremos la primera plaza allí en la última jornada".

Tyler Kalinoski

"Tyler no hubiera jugado bien con este nivel físico. Se llevó otro golpe con el Granada. Se puede complicar la cosa, pero espero que no. Llevaba semanas sufriendo mucho. No está acertado porque tiene problemas en el cuádriceps, ni está fuerte ni tiene fuerza".

Recuperación de jugadores

"Hemos recuperado a Melvin, Killian estuvo muy bien el otro día. Djedovic va poco a poco, pero nos está echando un cable. La cuestión es que no se nos caigan más jugadores, pero hay otros que vuelven. Melvin ha estado muy bien. No era tan esperable porque no ha jugado la Copa ni ha tenido muchos entrenamientos para volver con el equipo. Ha estado espectacular, a ver si le damos continuidad a eso".