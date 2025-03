Unicaja-Galatasaray: Mucho más que un partido de la BCL (20.30 horas)

¡Vaya partidito! El Unicaja recibe este martes al Galatasaray en el Palacio Martín Carpena (20.30 horas/101 Televisión) en un duelo con olor a final europea, por mucho que no haya en juego un trofeo para el ganador ni mañana haya rúa con autobús descapotable por las calles de Málaga, en caso de victoria del equipo verde y morado.

Pero es que el Unicaja perdió la semana pasada en su visita a la cancha del Galatasaray y eso le hace jugar ya sin red en su objetivo para ser campeón de este Grupo J del Round of 16 de la BCL, opción que le permitiría pasar al play off de cuartos de final con ventaja de campo. Y no solo eso, es que una nueva derrota ante los de Estambul (ojalá que no), le obligaría a tener que ganar en la pista del Rytas Vilnius la última jornada de esta liguilla para no quedar eliminado antes de tiempo en una competición en la que, no hay que olvidar, que el club de Los Guindos defiende título y es uno de los máximos favoritos.

El Unicaja está preparado para un partido clave contra el Galatasaray. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Partido sin red

La situación no es cómoda ni sencilla. Por eso Ibon Navarro, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima, los tres miembros del equipo que han hablado públicamente en las últimas 72 horas, se han encargado de pedir a la afición el máximo apoyo posible en un día entre semana en el que al Carpena le suele costar un poquito más que cualquier «finde» coger el tono.

El equipo está concienciado que le espera este martes una finalísima continental antes de tiempo. Y también , por qué no decirlo, está especialmente motivado por las palabras del entrenador del Galatasaray, Yakup Sekizkök, que aseguró tras ganar al Unicaja la semana pasada en Estambul que su equipo es favorito para ganar también este martes en Málaga y acabar como líderes del grupo. Veremos a ver esas palabras...

Yakup Sekizkok, entrenador del Galatasaray. / BCL

Claves

Una de las claves del partido de la semana pasada fue el dominio en el rebote, en el que se impuso el Galatasaray con 42 capturas, por 38 de los malagueños. No obstante, los turcos son el tercer mejor equipo en rechaces de la BCL, con 40,3 capturas por choque, siendo además el segundo en rebotes defensivos (27,6, sólo por detrás del Rytas Vilnius, con 27,8).

Con respecto a su plantilla, el alero James Palmer, héroe el otro día en Estambul para los turcos -suya fue la canasta ganadora- es el más destacado a nivel numérico, firmando 14,3 puntos, 5,4 rebotes y 3,6 asistencias para 14,3 de valoración.

Le acompañan en el perímetro el base Will Cummings (14,1 puntos, 3,6 rebotes, 3,6 asistencias, 15,6 de valoración) y el escolta Tyrone Wallace (9,5 puntos, 2,3 rebotes), clave el otro día con 17 tantos ante el Unicaja. No podrán contar con Otis Livingston (12,2 puntos, 4,7 asistencias), quien continúa lesionado y que es una baja sensible para el equipo otomano.

En la pintura, Michael Young (7 puntos, 4,7 rebotes, 11,7 de valoración) y Ángel Delgado (8,3 puntos, 6,8 rebotes, 13,3 de valoración) son dos de los grandes nombres de los turcos, que mantienen la duda de Ebuka Izundu (9,3 puntos, 6,3 rebotes), quien no ha disputado los últimos encuentros y es duda para el choque de este martes en el Palacio de los Deportes.

Lleno a la vista

Quedan solo un puñado de entradas por venderse en la página web del Unicaja. El ambientazo parece asegurado. El equipo necesitará a su gente. No es un partido más. Es un partido que hay que ganar sí o sí. Y si puede ser por tres o más puntos, mejor, para enjugar el 86-84 de la semana pasada en Estambul. Se vienen 40 minutos de emociones fuertes...