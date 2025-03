El segundo mejor Carpena en BCL de toda la historia

Ibon Navarro, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima pidieron durante los últimos días el apoyo de la afición para sentirse lo más arropados posible en el vital choque que tenía este martes el Unicaja en el Round of 16 de la BCL contra el Galatasaray turco. Ya se sabe que a la "marea verde" le cuesta más llenar las gradas en los partidos intersemanales que en la Liga Endesa los fines de semana, pero la ocasión requería esta vez un sobreesfuerzo de todas las partes por todo lo que había en juego.

9.026

No se pueden quejar entrenador y jugadores de la respuesta de la afición a su llamada. Se agotaron todas las entradas a la venta y salvo algo más de un millar de abonados que no acudieron al partido, se rozó el lleno en el Carpena, con una asistencia de 9.026. La mejor de largo de toda la temporada en la BCL y la segunda mejor de toda la historia en esta competición, superada esta cifra solo por los 9.653 aficionados que acudieron al partido del play off de cuartos de final de hace dos temporadas contra el UCAM Murcia, en el que el Unicaja superó a los universitarios y se clasificó para la Final Four de Málaga 2023, que acabaría ganando después el Telekom Bonn alemán. Son las dos únicas veces en estas ya cuatro temporadas del equipo de Los Guindos en la competición FIBA se ha sobrepasado los 9.000 espectadores en las gradas.

La afición no falló contra el Galatasaray. / Álex Zea / LMA

28 partidos en Málaga de BCL

Sin contar la Final Four celebrada en el Carpena en 2023, se han jugado en toda la historia 28 partidos de BCL en Málaga, repartidos entre los 6 de la temporada 2021/20222, los 9 de la campaña 2022/2023, los 7 de la 2023/2024 y los 6 que se han disputado hasta la fecha en el presente curso 2024/2025. La Basketball Champions League es una competición que ha tardado en calar entre los aficionados verde y morados. Y es que acostumbrados durante casi dos décadas a ver pasar por el Carpena al Panathinaikos, al Maccabi Tel Aviv, al CSKA Moscú o al Fenerbahce en la Euroliga, el cambio a la competición FIBA resultó al principio traumático.

Temporada 21/22

En la temporada 21/22, es verdad que todavía con los ecos de la pandemia, los aforos de los partidos de BCL fueron desalentadores. El primer partido en la historia del Unicaja en esta competición fue contra el Lavrio griego en el que jugaba Tyson Carter. Aquel día hubo 4,473 aficionados en las gradas. Y fue una gran entrada si la comparamos con los aforos de los partidos posteriores contra el Oostende de Bélgica (2.986) o el Cluj Napoca de Rumanía (2.749). Aquella primera campaña, la mejor cifra fue en el partido del play off de cuartos de final contra el Baxi Manresa de Yankuba Sima, que reunió en el Palacio a 5.724 aficionados.

El Carpena superó los 9.000 aficionados este martes contra el Galatasaray. / Álex Zea / LMA

Temporada 22/23

La segunda campaña, la que terminó con la Final Four de Málaga, mejoró la presencia de seguidores en las gradas. Fue la temporada del cambio del equipo, ya con Ibon Navarro al mando y con aquellos 9 fichajes en verano que renovaron la cara y la competitividad al equipo. Quitando esa cifra de 9.653 contra el UCAM en el play off, que sigue siendo el récord histórico del club en BCL, hubo una gran entrada contra precisamente el Galatasaray (8.015) y una muy aceptable contra el AEK de Atenas (7.092). Esa temporada la peor afluencia del curso fue en el partido de la primera fase contra el PAOK Salónica (4.341).

Temporada 23/24

La pasada campaña 2023/2024 que terminó con el Unicaja alzando al cielo de Belgrado el título continental,en todos los partidos se superaron los 7.000 aficionados en las gradas, excepto el choque contra el Peristeri de la primera fase (6.670). Curiosamente, la mejor entrada fue en otro partido de la primera fase, contra el Falco Szombathely de Hungría, que reunió en el Palacio a 8.503 seguidores.

Temporada 24/25

Esta temporada en curso, antes del partido contra el Galatasaray, la mejor respuesta de la afición en un partido europeo había sido con la visita del Petkimspor de Turquía (7.800) y la peor entrada coincidió con la visita del Oostende de Bélgica, con 6.711.

¿Récord a la vista?

Llegados a este punto y con el Unicaja virtualmente clasificado para el play off de cuartos de final, la pregunta es obvia. ¿Se batirá en el play off de cuartos de final el récord de aficionados del Unicaja presentes en el Carpena en un partido de la Basketball Champions League?...