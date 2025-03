Fisac: "Sabemos de las características del Unicaja, del empuje y del nivel"

Porfi Fisac compareció este viernes en la previa del Casademont Zaragoza-Unicaja con el que ambos disputan la jornada 23 de la Liga Endesa. No llegan los maños en el mejor momento tras la eliminación de la FIBA Europe Cup, pero afrontan la cita con necesidad de ganar para no descolgarse del play off: "Si hay una gota de sudor, se queda en el Pabellón Príncipe Felipe. Es la única manera de afrontar este partido", apuntó.

Balance del Casademont Zaragoza

"Yo creo que hay una cosa importante. Evidentemente, ahora mismo el equipo tiene carencias, está jugando con demasiadas dudas, con falta de energía en momentos determinados. Las lesiones no nos están ayudando nada porque están siendo en jugadores un poco claves en ese aspecto, pero el grupo es un grupo unido. Con virtudes y defectos, es un equipo que tiene buena ética de trabajo. Otra cosa es que nos estamos confundiendo en demasiadas cosas sencillas, no proteger nuestro aro, no tener solidez en el trabajo de contra uno, no defender con criterio el bloque directo... Muchas cosas en las que cada día intentamos ayudarles porque el equipo ahora mismo está dañado y no está jugando a buen nivel, al nivel que deberíamos en este momento".

Barreiro vuelve este sábado a Zaragoza. / ACBPhoto

Elevar el nivel defensivo

"Ya que tenemos unas características en los pívots de tirar, no tenemos pívots intimidadores que puedan ir muy arriba para no dejar que haya tanta anotación. Estamos intentando ser más sobrios, sólidos y contundentes en la línea exterior, que no desborden tan fácil, no intentar proteger el aro con saltadores, sino con participación exterior. Hay que entender sin Dimsa o sin Mencía con ese trabajo físico, los demás tenemos que intentar solidificar que no nos ganen tan fácil esas situaciones".

Bojan Dubljevic

"Para mí es uno de los referentes de este equipo. Es verdad que todos tenemos que entender lo que le ha sucedido en cuanto a que su mano buena ha tenido una fractura de dos dedos. Esta fractura a él le está condicionando para no estar cómodo. Las características de juego son las mismas que al principio, es un buen tirador, un pívot que tira, un '5' moderno que tira más de tres que de dos. El hecho de esos roces no le dejan estar cómodo en situaciones de poste bajo. Os puedo asegurar que es un profesional como la copa de un pino, no voy a dejar de defenderle hasta que me echen a mí si fuera necesario. Sí que tengo claro que es nuestro pívot titular y con el que moriré. No tiene mala actitud, tiene muy buena ética de compañero, es sobrio, estable, siempre está positivo, pero es una persona. No le están saliendo las cosas y no hay nadie que esté sufriendo más que él. Mientras esté en el campo, le voy a apoyar incondicionalmente. Es mi pívot titular hasta el último minuto".

Cita con el Unicaja

"Partido difícil, complicado, pero sabemos de las características del rival, del empuje que tiene y del nivel con el que juegan, de la rotación tan grande. Nuestra rotación es bastante más corta, tendremos que hacer un sobreesfuerzo. Por desgracia, no tenemos partido el martes o el miércoles como ellos sí tienen. Nosotros tenemos toda la semana para afrontar un partido complicado. Si hay una gota de sudor, se queda en el Pabellón Príncipe Felipe. Es la única manera de afrontar este partido".

Opciones de ganar

"Si no, no vendríamos a jugar. No puedo entender el deporte profesional sin venir con la intención de ganar. Otra cosa es que, los últimos hasta ahora, nos ha demostrado que son mejores. Cholet nos ganó el último porque fueron mejores, nos ganó Valencia, Lleida porque jugaron mejor determinadas situaciones... Al final, casi siempre gana el que mejor juega. Hay veces que es injusto el resultado, pero el 99% de las veces la justicia da el triunfo al que se lo merece".