Batacazo del Unicaja en Zaragoza (84-69)

Un mal día lo tiene cualquiera. Incluso el campeón de la lntercontinental, de la Supercopa y de la Copa. Es la única lectura positiva que se puede hacer del batacazo que ha firmado el Unicaja este sábado en Zaragoza (84-69). No sé si estrepitoso, pero contundente, desde luego. De principio a fin, sin un solo segundo de dominio en el marcador y con un primer cuarto tétrico que pesó como una losa irrecuperable. Derrota dura la de los cajistas por las sensaciones, por la imagen de equipo muy desconectado ante el Casademont y por la falta de respuestas. El Valencia Basket sí cumplió y supera a los malagueños ahora en la clasificación.

Razones que lo expliquen puede haber tantas como personas quieran participar del debate. ¿Que el equipo solo pudo preparar el partido con un entrenamiento? Sí. ¿Que tampoco ayuda no dormir en casa después de viajar directamente desde Madrid por la visita al Palacio de la Zarzuela a Zaragoza? También. Pero lo cierto es que hay poco que salvar en una plantilla que no dio ni el 30% de sus posibilidades. Alguno no llegó ni al 5%.

Individualizar la derrota es tan irreal como injusto, pero llama la atención que los primeros puntos de Kendrick Perry llegaron durante el último minuto o que Dylan Osetkowski estuvo negado durante toda la noche. A partir de ahí, 19 pérdidas, 13/23 en tiros libres, 6/28 en triples y actuaciones defensivas estrepitosas. Salvaron numéricamente el encuentro Kameron Taylor -21 puntos, 6 rebotes y 6 pérdidas- y Tyson Carter -13 puntos y 4 asistencias-. Solo ellos superaron la decena en anotación, que ya habla de lo que fue el partido. Sobrevoló la sombra del bochorno ante el BAXI Manresa, pero lo evitaron sus dos actuaciones.

Kameron Taylor fue de los pocos jugadores que lo intentó. / ACBPhoto

El principio del fin

El primer cuarto fue una repetición, esta vez definitiva, de lo que se ha ido viendo las últimas semanas: un rival con dos o tres marchas aniquilando al Unicaja. Lo intentó parar Ibon Navarro con el 11-2, pero su empeño naufragó. Fue Kravish el primer cajista en anotar una canasta de juego a los cuatro minutos de partido. Una aguja en un pajar porque si las cosas no estaban funcionando delante, mucho menos detrás. Sulejmanovic y Watson vieron la zona cajista como un parque de niños (24-8).

Los minutos seguían pasando y el Unicaja seguía sin presentarse al partido. No salía absolutamente nada, daba igual quién estuviera en pista. El Zaragoza continuaba a lo suyo y solo Kameron Taylor, con un par de acciones individuales, maquillaba el resultado (32-12). Los malagueños dieron amenaza de comparecer con un 0-6, pero nada más lejos de la realidad. Una de cal y una de arena. Otro parcial a favor firmó al descanso un 38-22. Segundo cuarto igualado, pero con pésimas sensaciones.

Reacción sin resultado

Las señales de constantes vitales empezaron a llegar, lideradas siempre en ataque por Taylor. Hubo ataques esperpénticos, pero el trabajo en defensa ya era otra cosa muy distinta. Porfi Fisac no quiso saber nada de una posible reacción y lo paró (45-31). Sulejmanovic siguió siendo un puñal, aunque el Unicaja se empezó a agarrar a Barreiro y a Carter. El de Mississippi tuvo un triple para poner el -10. Al final, 57-43 y primer cuarto ganado por los verdes. Si el inicio hubiese sido otra cosa más decente...

Pero el gran 'y si' fue hace tres jugadas seguidas en positivo. Djedovic, Ejim y Taylor anotaron para poner al Unicaja en 59-50. Después de lo visto, era casi un milagro. Pues un 5-0 lo volvió a cambiar todo, obligando a Ibon Navarro a pedir tiempo muerto. Si hubo alguna esperanza de remontada, Marco Spissu, cajista por unos días el verano de 2021, y Trae Bell-Haynes la apagaron por completo.

Manisa Basket, próximo reto

Cerrada la jornada 23 de la Liga Endesa en clave cajista, el próximo reto que aparece es la Basketball Champions League con el Manisa Basket. Si los malagueños conquistan las tierras turcas y el Galatasaray supera al Rytas Vilnius, el Unicaja habrá cerrado este mismo martes su paso a los cuartos de final de la BCL como primeros de grupo. Para eso, toca cumplir y mejorar la imagen que se ha dejado en Zaragoza.