Ibon: "Nos está costando empezar los partidos"

Ibon Navarro habló tras la derrota del Unicaja en Zaragoza y destacó el gran partido del rival como principal motivo para caer. "La forma en la que lo han afrontado es admirable", dijo sobre el equipo de Porfi Fisac. "El martes tenemos otro partido importante fuera de casa", aseguró en referencia al choque de BCL en Turquía frente al Manisa.

"Felicitar al Zaragoza por la victoria y por el juego. Ha sido una exhibición de energía, de reponerse a una situación complicada. La forma en la que lo han afrontado es admirable. Nosotros, todo lo contrario. Nos ha costado activarnos en el partido. No hemos conseguido conectarnos ni a través de la defensa, ni rebote ni a campo abierto. Ni desde el acierto. Hemos mejorado mucho en el tercer cuarto. Hemos conseguido cinco buenas defensas seguidas. Fallamos bandejas, pases, tiros abiertos... Hemos tenido luego otro momento. Han estado bien ellos con Sule y Bojan. Y lo han cerrado. Insisto, felicitarles. A ver si nos recuperamos, porque el martes tenemos otro partido importante fuera de casa", analizó Ibon.

¿Cansancio acumulado?

Ibon Navarro no quiso achacar la derrota al demérito de su equipo, sino al buen partido del rival. "Si empezamos a hablar de por qué nos pasa esto, va a parecer que ellos no han hecho nada bien. Han hecho un partido espectacular, han aprovechado sus fortalezas. Llevamos muchos puntos encajados en los primeros cuartos, no es un problema de hoy. Nos está costando empezar. Seguramente no hemos hecho la mejor preparación, seguro. Casademont lo ha hecho muy bien. Ha tenido mucho acierto, todo el mérito para ellos", concluyó el técnico cajista en su escueta comparecencia tras el tropiezo en la pista maña.