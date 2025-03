Manisa-Unicaja: Ganar en Turquía vale el billete a cuartos de final

Los cuartos de final de la BCL están a solo 40 minutos. El Unicaja tratará esta tarde, desde las 18 horas (101 Televisión/Teledeporte), de ganar en la pista del Manisa de Turquía y lograr así de forma matemática el pase al play off de cuartos, última cita ya antes de la Final Four, que todavía no tiene sede y por la que pelean Atenas, Vilnius y Murcia... que se sepa.

Cuentas

Las cuentas son muy claras. Si el Unicaja gana, sumará 4 victorias en la clasificación y se asegurará una de las dos primeras plazas de este Grupo J del Round of 16 continental. Si a la misma hora, también gana el Galatasaray en su pista de Estambul al Rytas de Lituania, entonces el premio será doble porque el Unicaja será matemáticamente campeón de esta liguilla, independientemente de lo que pase la próxima semana en la última jornada de la liguilla.

Clasificación del Grupo J del Round of 16 / BCL

40 minutos con mucho premio

La verdad es que el premio que hay hoy en juego es tan «goloso» que bien merece el sobreesfuerzo del equipo cajista durante estos 40 minutos en cancha turca. Convertir el viaje de la semana que viene a Lituania en un trámite es el gran objetivo de un Unicaja que no llega, eso sí, en su mejor momento de la temporada a este partido en tierras otomanas.

Después de un mal día en Zaragoza el pasado sábado, el Unicaja debe cambiar muchas cosas este martes en Manisa si quiere cumplir con su reto. Hay que mejorar la actitud en el inicio del partido, la defensa, la concentración y el acierto en ataque. Son los deberes que tiene por delante un equipo que desde que ganó la Copa de Gran Canaria se ha convertido en terrenal a la espera de que el calendario le proponga retos mayores.

Kalinoski ¿sí o no?

No hay bajas en el Unicaja, aunque Tyler Kalinoski se ha perdido los dos últimos partidos por un problema físico que le convierte otra vez en duda para la cita de este martes en el Muradiye Sports Hall de a ciudad de Manisa, muy cerquita de Esmirna y de la costa del mar Egeo.

Kalinoski y Osetkowski, al terminar un partido. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Un rival en buen momento

Espera al otro lado de la pista un desconcertante Manisa Basket. Hace unas semanas perdieron a su estrella Saben Lee, están luchando en su Liga por no descender a la segunda categoría del baloncesto turco y acabaron la primera vuelta de esta liguilla continental al borde de la eliminación matemática, con un contundente 0-3. Pero, de repente, paliza inesperada al Rytas la semana pasada y susto considerable al todopoderoso Fenerbahce en su cancha de Estambul, el pasado fin de semana en Liga. Tan sorprendente como inexplicable lo de este Manisa, que si le gana este martes al Unicaja tendrá opciones matemáticas de jugar los cuartos de final de esta BCL hasta la última jornada.

Talento anotador

Si nos ceñimos a las estadísticas, el Manisa destaca en lo ofensivo. De hecho, los turcos son el quinto mejor equipo del Round of 16 de la BCL en puntos anotados (86,7 puntos), en porcentaje de acierto en tiros de campo (46,8%) y tiros libres (77,6%). Además, es el segundo equipo que menos balones pierde (11,4).

Tiempo muerto del Manisa en el partido en el Carpena. / Álex Zea. LMA

Si bien la baja de Saben Lee afectará a dichos parámetros, no hay que perder de vista que el Manisa Basket Divissa cuenta con jugadores de mucho talento. El escolta Hugo Besson (17,5 puntos, 3,9 rebotes, 2,8 asistencias, 15,8 de valoración) es el principal referente en la línea exterior, acompañado de Brodic Thomas (6 puntos, 3,5 rebotes, 2 asistencias, 9,5 de valoración) en el perímetro y el ex del Baskonia y UCAM Murcia Chris Chiozza en la dirección (7,3 puntos, 4,4 asistencias, 2,9 rebotes). En la pintura, la dupla Jo Lual-Acuil (14,5 puntos, 7,8 rebotes, 16,8 de valoración) y Fabian White Jr (14,8 puntos, 5,3 rebotes, 14,8 de valoración) capitalizan el juego interior de los otomanos.

Horario

¡Ojo! al horario. Que nadie se despiste. El partido arranca a las 18.00 horas. Es una cita clave para el futuro próximo del equipo verde en Europa. El campeón de la BCL quiere el billete para el play off. Y lo quiere ¡ya!