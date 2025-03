¿Qué resultado quiere el Unicaja en el Galatasaray-Rytas?

El Unicaja tiene este martes su primera oportunidad matemática de clasificarse para el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League 2024/2025, competición en la que defiende el título logrado el pasado curso en la inolvidable Final Four de Belgrado 2024. Hay incluso una opción para que se asegure el liderato de grupo de forma definitiva en esta quinta entrega de la liguilla, sin importar lo que pase la próxima jornada en los partidos Rytas-Unicaja y Galatasaray-Manisa de la última jornada del Round of 16 europeo. Estos dos últimos partidos de la segunda fase se disputarán el martes de la próxima semana, 25 de marzo, en horario unificado, a partir de las 18.30 horas.

Pendientes del Galatasaray-Rytas

Está claro que lo más importante es que el Unicaja sea capaz de ganar en su visita al Manisa. A partir de ahí, la combinación perfecta de resultados que se deben dar este martes para que el Unicaja consiga el liderato matemático del grupo es que se junten ese esperado triunfo de los cajistas en Manisa con otro del Galatasaray frente al Rytas en Estambul.

Clasificación del Grupo J del Round of 16 / BCL

Con estos dos marcadores, en partidos que arrancarán ambos a las 18 horas, el Unicaja tendría un balance en la clasificación de 4-1, mientras que el Galatasaray tendría 3-2. Como quiera que el average entre ambos equipos está a favor del cuadro verde y morado, el primer puesto del grupo sería ya matemático, independientemente de lo que pase en la última jornada. Si se dieran esos resultados, el Rytas de Lituania quedaría con un balance de 2-3, mientras que el Manisa cerraría el grupo, ya eliminado de cualquier opción de pasar a cuartos, con un récord en la clasificación de 1-4.

¿Qué pasa si pierde el Unicaja en Manisa?

En el caso de que el Unicaja caiga este martes derrotado en su visita al Manisa, se quedará en la clasificación con un balance de 3-2. Lo mejor en este caso para los intereses del equipo de Ibon Navarro seguiría siendo una victoria del Galatasaray contra el Rytas en su partido de Estambul. ¿Por qué? Pues porque en ese hipotético caso, los de Ibon Navarro tendrían el pase a cuartos de final todavía en su mano y sin depender de ningún resultado raro en la última jornada. De hecho, podría incluso el Unicaja perder en Lituania la próxima semana por 17 puntos y clasificarse como segundo de grupo, siempre y cuando el Galatasaray ganara en su pista de Estambul en la jornada final al Manisa. Para ser primero, eso sí, habría que ganar obligatoriamente en Lituania.

Pros y contras del triunfo del Rytas si ha derrota del Unicaja

Una victoria del Rytas este martes en Estambul, sin embargo, complicaría el futuro del Unicaja para ser primero. Estarían los verdes obligados a ganar el martes de la próxima semana en Lituania (por cualquier diferencia) para acceder a cuartos de final con ventaja de campo en el play off. Eso sí, para ser segundo del grupo no sería ningún mal resultado el triunfo de los lituanos en Turquía este martes. De hecho, la segunda plaza y el consiguiente pase a cuartos de final estaría matemáticamente asegurada esta jornada para el conjunto de Los Guindos (independientemente de lo que pase en Vilnius la próxima semana), siempre que la hipotética derrota en Manisa de los verdes sea por 17 o menos puntos de diferencia. De esta manera, ni Galatasaray ni Manisa podrían ya alcanzar a los de Ibon Navarro en la clasificación y los costasoleños se jugarían el liderato del grupo en duelo directo en el Rytas-Unicaja del siguiente martes.

Después de una semana larga de muchos viajes y pocos entrenamientos, el Unicaja cierra hoy en Manisa esta racha de partidos, pendiente también de todo lo que ocurra en Estambul.