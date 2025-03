El Unicaja saca en Turquía el billete para cuartos de la BCL como campeones de grupo (97-103)

El Unicaja jugará el próximo mes de abril el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. Los verdes ganaron este martes al Manisa turco 97-103 y con 4 victorias en la clasificación se aseguran una plaza en el Top 8 de la máxima competición del baloncesto FIBA por cuarta vez consecutiva. Además, como campeones del grupo, tras la victoria del Galatasaray sobre el Rytas en el otro choque de esta jornada. La próxima semana habrá que viajar a Vilnius para jugar en la cancha de los lituanos la última jornada de la liguilla, un partido que será ya solo un trámite para los de Ibon Navarro.

El equipo dio la cara en Manisa. Después de las dudas generadas por el mal partido en Zaragoza del pasado fin de semana, el Unicaja mejoró su imagen. Sobre todo en ataque, el equipo estuvo fino, aunque atrás volvió a recibir demasiados puntos. El único objetivo era ganar, así que poco que objetar a los 40 minutos en Manisa.

Meritorio pase a cuartos de final con Taylor como líder

Es evidente que la BCL es una competición con un nivel muy discreto en muchos de sus equipos, pero también hay que reconocer que este Grupo J del Round of 16 ha sido especialmente duro, con dos clásicos del baloncesto continental, como Galatasaray y Rytas Vilnius, como rivales directos por las dos plazas de cuartos. Por eso tiene mérito que el Unicaja no haya tenido que apurar hasta el último día para lograr el pase a esa eliminatoria previa a la próxima Final Four de mayo.

No suele haber jugadores que destacan en lo numérico en los partidos del Unicaja. Hay mucho reparto de minutos y de roles entre los 12 convocados para cada partido. Pero esta vez brilló muy por encima de los demás Kameron Taylor. Partidazo estratosférico del ex del Girona. Anotó 33 puntos, capturó 5 rebotes y repartió otras 5 asistencias. Pero por encima de sus números, su liderazgo y su saber siempre qué hacer en cada momento fue clave para el triunfo final.

Kameron Taylor fue imparable para el Manisa. / BCL / LMA

Primer tiempo

No repitió errores del pasado reciente el Unicaja en los primeros minutos del partido. Cerró su canasta y con un Perry desatado marcó un ilusionante 11-16 en el arranque. Chiozza también estuvo muy acertado por parte del Manisa y fue el que mantuvo a su equipo en el marcador. Se igualaron las fuerzas en un intercambio de canastas que llevó el partido al 24-26 al acabar el primer cuarto. Gran puesta en escena de Killian Tillie, con 10 puntos en menos de 4 minutos sobre el parqué.

No varió mucho el guion en el segundo cuarto. Mucha igualdad en un tramo del partido en el que lo mejor fue ver a Olek Balcerowski muy concentrado y metido en el partido. Un mate de Sima puso el +5, 37-42, con menos de 4 minutos para llegar al descanso. Kameron Taylor asumió galones en ataque. Buenos minutos del equipo verde en la pista del Manisa. Tras una máxima de 9, el Unicaja alcanzó el intermedio con un muy interesante 46-53.

El Unicaja ganó con apuros en Manisa. / BCL

Segundo tiempo

Tillie estrenó el tercer cuarto con otro triple para el +10. Pero a partir de ahí, cambió la "película". El Manisa reaccionó con un 14-0 que volvió a poner a los turcos por delante, 60-56. Se enfadó mucho Ibon Navarro con los suyos, demasiado individualistas en ese tramo del partido. Kameron Taylor ya tenía clara su misión. Hizo 10 puntos seguidos y el marcador lo agradeció: 64-70. Pero no hubo continuidad en el juego cajista y el partido entró en los 10 minutos finales con todo por decidir: 78-78.

El Unicaja entró en el último cuarto decidido a romper el partido. Parcial 0-7 y tiempo muerto del entrenador de los turcos para tratar de parar la avalancha verde y morada. Los cajistas apretaron en defensa y el partido entró en los últimos 5 minutos con 83-90 para los de Málaga. No se rindió el rival en ningún momento, pero Kameron Taylor siguió martilleando el aro de los turcos posibilitando una victoria que vale doble: triunfo y pase a cuartos de final con ventaja de campo en el play off que está por venir. Felicidades para todos.