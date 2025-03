El Unicaja, otra vez en el Top 8 de la BCL

El Unicaja jugará a partir de la primera semana del próximo mes de abril el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League 2024/2025. Todavía no tiene rival para esa eliminatoria previa a la Final Four, que saldrá del sorteo que se llevará a cabo el viernes 28, la próxima semana, una vez que concluya la sexta y última jornada de la liguilla en todos los grupos de este Round of 16.

Pase al play off con una jornada de antelación

El equipo cajista logró este martes el pase a la siguiente fase de la BCL gracias a su victoria en la pista del Manisa. Los cajistas, con 4-1 en la clasificación, tienen asegurado ya también la primera plaza del grupo J por la victoria del Galatasaray en el otro partido de la jornada frente al Rytas.

Es la cuarta vez que el Unicaja llega al play off de cuartos de final de la máxima competición del baloncesto FIBA. Desde que el club decidió apostar por jugar esta competición, el verano de 2021, el equipo verde y morado siempre ha alcanzado esta penúltima fase de la competición.

Temporada 2021/2022

La primera experiencia del Unicaja en la Basketball Champions League no terminó como la entidad de Los Guindos esperaba. Fue aquella campaña que arrancó con Fotis Katsikaris en el banquillo y a la que se incorporó Ibon Navarro, mediada la temporada. Fue un curso malo de resultados y de juego. Los de Ibon Navarro lograron pasar al play off de cuartos de final, pero ahí acabó la primera aventura del Unicaja en la BCL. El equipo entonces de Yankuba Sima ganó 2-0 la eliminatoria de cuartos, eliminando a los verdes de la competición continental.

Alberto Díaz ante Dani Pérez, base del Baxi Manresa. | BCL / BCL

Temporada 2022/2023

El Unicaja, ya con Perry, Kalinoski, Carter, Osetkowski, Kravish y compañía en la plantilla cajista, fue muy protagonista en la Champions del curso 22/23. Tras tener que conseguir plaza en una Fase Previa que se disputó en el Martín Carpena, el equipo se paseó por Europa. Llegó al play off con ventaja de campo y superó con autoridad al UCAM Murcia en una eliminatoria en la que no tuvo rival. Después llegaría la Final Four de Málaga de amargo recuerdo todavía ara todos los que jugaron aquel fin de semana que coronó en Málaga al Telekom Bonn.

El Unicaja perdió en la Final Four 2023 contra el Telekom Bonn / Álex Zea

Temporada 2023/2024

El pasado curso la hoja de ruta del Unicaja fue calcada a la de la campaña anterior. El equipo se paseó en la primera y en la segunda fase para llegar, otra vez con ventaja de campo, al play off de cuartos. Su rival fue el Promitheas griego, al que ganó por 2-0, clasificándose para la Fina Four de Belgrado. Lo que pasó en la capital serbia es ya historia del club de Los Guindos.

Los jugadores del Unicaja hacen piña tras un entrenamiento oficial en el Belgrado Arena. / Los jugadores del Unicaja hacen piña tras el entrenamiento oficial de ayer en el Belgrado Arena.

Temporada 2024/2025

Los de Ibon Navarro han vuelto a mandar con puño de hierro esta campaña en la competición FIBA. Sin problemas en la primera fase y sin sufrir en este Round of 16, el equipo ya tiene su plaza asegurada en un play off en el que habrá que ver quién es su rival, pero en el que seguro que el equipo cajista será favorito para estar entre los 4 equipos que se jugarán el título continental el segundo fin de semana del próximo mes de mayo.

