Así está la puja por la Final Four 2025 de la BCL

El viernes de la próxima semana, 28 de marzo, se celebrará el sorteo de emparejamientos del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. El Unicaja conocerá ese día qué equipo es su rival en una eliminatoria al mejor de tres partidos en la que los verdes tendrán ventaja de campo por haber terminado primeros de grupo la liguilla del Round of 16.

Pero la gran pregunta es ¿dónde será la Final Four en este 2025? Como se explicó semanas atrás, en la última reunión de FIBA se postularon tres posibles sedes: Atenas (Grecia), Vilnius (Lituania) y Murcia. Tres ciudades con algún asterisco en su candidatura, ya que solo Murcia parecía ese día dispuesta a organizar el evento independientemente de que su equipo estuviera o no entre los cuatro finalistas. Y otro aspecto también muy importante a tener en cuenta: el deseo de la FIBA de anunciar durante el sorteo del próximo viernes la ciudad elegida, sin esperar a conocer el nombre de los 4 equipos que se jugarán el título el segundo fin de semana del próximo mes de mayo.

Atenas

Los últimos días ha habido movimientos intensos por parte de la candidatura de Atenas que hacen que la capital griega se haya colocado muy bien en la carrera por la Fina Four. Según se ha publicado en la prensa griega, la FIBA visitó hace un par de semanas el Sunel Arena, cancha en la que juega sus partidos habitualmente el AEK de Atenas para valorar las instalaciones en caso de ser la sede elegida por la BCL. Este mismo jueves, según publica el sitio web Pressaris.gr, el propietario del AEK, Makis Angelopoulos, ha tomado la decisión definitiva de pedir para Atenas la Final Four, algo que el director de comunicaciones del club, Giorgos Nikolaou, lo confirmó en una publicación. “Y mayo será agradable con un estadio (SUNEL) lleno… si…”, escribió Nikolaou. La única duda es saber si FIBA querrá esperar a la disputa del play off para anunciarlo, como quiere el AEK, o Atenas será la ciudad elegida sin saber oficialmente todavía si el equipo local está entre los 4 clasificados.

Murcia

La opción de Murcia sigue abierta. Es verdad que el UCAM tiene muy difícil acabar primero de su grupo en la última jornada de la liguilla y eso le deja con opciones más limitadas de clasificarse para la Final Four. Lo bueno para FIBA de la candidatura de Murcia es que en un principio las instituciones de la ciudad y de la Región de Murcia habían manifestado su intención de organizar el evento, incluso si no estaba entre los finalistas el UCAM. El retorno económico de los aproximadamente 5.000-6.000 visitantes podría rentabilizar la apuesta por el Pabellón Municipal de Deportes de Murcia como sede del evento. Es obvio que hay pros y contras a que la Final Four sea en la cancha del UCAM así que la FIBA es la que tiene que poner todo en la balanza y decidir. Si el objetivo es anunciar la ciudad organizadora la semana que viene, Murcia estaría muy bien colocada.

Vilnius

La capital de Lituania está casi descartada en la puja por la Final Four. Vilnius se había postulado con el señuelo de que su equipo, el Rytas, fuera uno de los cuatro finalistas. Los malos resultados del equipo báltico en estas dos últimas jornadas han dejado al Rytas virtualmente eliminado de la lucha por la BCL 24/25. Solo un milagro les permitiría estar el próximo viernes entre los 8 equipos clasificados para cuartos de final. O sea que su candidatura se puede decir que está virtualmente descartada.

París

Sorprende que en algunas informaciones aparecidas en la prensa de Grecia se mantenga como una opción París, ciudad que durante algunos meses estuvo en la quiniela, pero que parecía descartada el 28 de febrero cuando se reunió el Comité Ejecutivo de la BCL en Suiza. Son más rumores que realidades, al menos no hay nada oficial que haga pensar que la capital de Francia ha vuelto a la lucha por un evento que para ellos parece poco atractivo sin equipos franceses en disputa (Nanterre tiene mínimas opciones matemáticas de estar la semana que viene en el sorteo). No obstante, habrá que tener a París como una opción todavía con remotas opciones.

28 de marzo, fecha clave

Está claro que estos próximos 7 días van a ser claves para la resolución final de este entuerto. Va a haber muchos movimientos y el que mejor "venda" su propuesta puede que sea el que definitivamente gane la puja. Lo que parece claro es que si es en Atenas o si es en Murcia, el éxito de público parece garantizado. Algo que después del fiasco de Belgrado 2024 es una necesidad para limpiar la imagen de esta competición.