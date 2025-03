Las claves del Real Madrid: Deck, Hezonja, calendario, clasificación...

Además de hacer balance del estado de forma del Unicaja, Ibon Navarro también pasó en rueda de prensa el bisturí por el Real Madrid antes de su visita al Martín Carpena este domingo, el cuarto encuentro que les cruza esta temporada... ¿y el último? Una lucha en la distancia clave para el liderato de la Liga Endesa, aunque el técnico cajista le da "ninguna" importancia al encuentro para la clasificación.

Deck y Hezonja

La temporada regular vuelve a cruzar a dos equipos que ya han disputado las finales de la Supercopa Endesa y la Copa del Rey, las dos acabando del lado malagueño. No obstante, el técnico del Unicaja parece tener muy claras cuáles son las claves y los puntos a controlar del equipo de Chus Mateo: Gaby Deck, ya recuperado de una lesión, y Mario Hezonja.

"Básicamente, hay una cosa que es muy importante como es la presencia de Gaby Deck, es un jugador clave para ellos. Los dos partidos que hemos ganado contra ellos no ha estado a un nivel muy alto Mario Hezonja, en la Supercopa porque no jugó y en la Copa no estuvo demasiado acertado. Son dos jugadores muy importantes y que marcan seguro el transcurso de un partido contra el Real Madrid. Son dos factores muy importantes y muy diferenciales con lo que vamos a tener el domingo y lo que hemos tenido en encuentros anteriores", aseguró Ibon Navarro.

El Unicaja perdió 90-77 en el Movistar Arena. / ACBPhoto

Calendarios

Lo que también puede ser diferencial es el calendario de ambos equipos. El Unicaja se traslada la próxima semana a Rytas en otro partido 'fantasma' de la Basketball Champions League, mientras que los de la capital una doble jornada de Euroliga clave para la clasificación al play off vía directa o vía play in. "Es verdad que están en un momento importante de la Euroliga, pero no creo que vengan pensando en el freno de mano y en los partidos de la semana que viene. Si es así, no es asunto nuestro, no depende de nosotros. Vamos a hacer lo que hacemos siempre", asumió el vitoriano con un plan de trabajo claro: "Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, es nuestra forma de funcionar, trabajar y jugar desde hace más de dos años. No va a ser así porque sea el Real Madrid y tenga un calendario más largo, es así porque es así".

Clasificación

Aunque no parece que vaya a tener mayor importancia este partido que otro del mes de abril. "Ninguna, con todo lo que queda... El año pasado que nos ganaron aquí parecía que todo se había acabado. Ahora cuando llegue la parte final de la Euroliga, los últimos cinco partidos con resultados rarísimos como antes de la Copa. ¿De qué nos valió quedar primeros el año pasado? ¿Ganamos la Liga por quedar primeros? Hay que llegar bien cuando hay que llegar bien".

Las matemáticas son las que son y este encuentro puede dejar al Unicaja a un partido o a tres del liderato de la Liga Endesa. Aunque parece que el objetivo más inmediato pasa por recuperar a jugadores antes que ser o no ser un aspirante a la primera plaza de la ACB.