Ibon Navarro: "Nos hemos tirado desde el martes de Galatasaray de verbenas, así es complicado"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios en la previa del Unicaja-Real Madrid (domingo, 18.30 horas). Sin embargo, no evitó hacer balance del estado actual del equipo malagueño, del rendimiento en Zaragoza y Manisa, y de un peaje de la Copa cuyo final parece estar cerca. "Nos hemos tirado desde el martes de Galatasaray de verbenas, así es complicado", valoró el técnico vitoriano.

Estado físico de la plantilla

"Tyler ha entrenado estos dos días y vamos a ver cómo está, si puede hacer hoy todo el entrenamiento o una parte importante. Quedan dos días para trabajar, ojalá podamos contar con él. Del resto, en principio, creo que bien".

Tyler Kalinoski podría volver este domingo contra el Real Madrid. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Estado anímico

"Supongo que bien, con muchas ganas de recuperar la normalidad y el trabajo diario, cada uno sus rutinas y salir de esta vorágine de viajes y actos que hemos tenido y nos han sacado de una rutina que para nosotros es muy necesaria. Así que espero que bien, contentos seguro de volver a estar en casa porque estar fuera siete días no es bueno".

Últimas derrotas

"Yo creo que habría que contextualizar muchas cosas. Hay dos partidos fuera de casa antes de la Copa que tienen un contexto muy claro y hay tres días partidos fuera de casa tras la Copa que están en otro contexto muy diferente, especialmente los dos últimos en Zaragoza y Manisa. Son partidos que se juegan fuera de casa, es cierto, pero tampoco son muy diferentes a partidos que se han jugado en casa después de la Copa. Todo ello, dentro del paraguas de contextualizar el estado de forma del equipo, físico y a nivel mental. Hasta después de este domingo teníamos que sobrevivir de la manera que fuese porque iba a ser muy complicado. Hay que contextualizar, sobre todo los últimos dos, que no es lo que un equipo que tiene que ganar y competir tiene que hacer. Nos hemos tirado desde el martes de Galatasaray de verbenas. Así es muy complicado afrontar partidos de la dificultad que tenían Zaragoza y Manisa".

Peaje tras la Copa

"No estoy preocupado por cómo está el equipo, estoy ocupado. Si el equipo no estuviese como pensamos que iba a estar, pues sí que tendría que estar preocupado, pero el equipo está como sabíamos que iba a estar. Ya os lo he explicado muchas veces. Te compras una casa preciosa con piscina y estás encantado cuando coges las llaves y entras, te parece fantástico. Luego te empiezan a llegar las letras con intereses y no te gusta al principio del mes. Te has cabreado, pero te compras la casa porque te gustaba. Ya sabes lo que tienes que pagar. Te fastidia, pero lo sabes. Es una cuestión más física que mental. Va todo un poco relacionado, pero era una cosa que iba a pasar. Estamos saliendo bastante bien. Tiene muchísimo mérito habernos clasificado ya como primeros en la BCL, tiene un mérito brutal. Tras la victoria del Galatasaray en la cancha del Manisa en la primera jornada, ya sabes que tienes que ganar los tres de casa con los averages y al menos uno fuera. Lo hemos hecho y no era nada fácil. Ahí ha tenido mucho que ver el Carpena, ha sido clave. Felicitar también a la afición porque nos ha ayudado mucho en los partidos que hemos tenido después de la Copa. Aunque no lo parecía, el de Manisa y el de Rytas han terminado siendo muy importantes. Hay que ser consecuente con las decisiones que uno toma. No vale de nada celebrar la Copa y encabronarte cuando sabes lo que va a pasar".

Estado del Unicaja

"Los síntomas podemos estar de acuerdo, es lo que se ve. Yo tengo los chequeos, la resonancia y todo. La sintomatología es correcta, el diagnóstico no. Lo fácil es agarrarse a malos gestos corporales, apatía... estas cosas que son de barra de bar. No tenéis información de lo que pasa y de lo que pasa dentro. Entiendo que el diagnóstico sea tan fácil como decir que se han acostumbrado a ganar o decir que no hay hambre, la realidad es otra, no es el diagnóstico que tiene el equipo. Al equipo no le falta humildad ni le falta soberbia. Invitaría que fueseis a la Zarzuela el jueves y os tiréis una semana fuera de casa sin entrenar, que sepáis cómo le afecta a un equipo profesional. Pasa esto y más en el punto de la temporada, no me quejo, es lo que hay. El equipo se mereció hacer lo que hizo la semana pasada. Hay que pagar. A mí no me gusta perder, tampoco al equipo, pero hay que pagar por las decisiones que uno toma. Estas cosas de la barriga llena.... dijisteis lo mismo después de perder en Manresa".

Dylan Osetkowski

"Le pasa a todo el equipo, pero a Dylan se le suma que su base ya va muy llena. No voy a decir que Dylan Osetkowski está peor que los demás en Zaragoza, él va con una tara. Es difícil porque es muy complicado para él y tiene problemas físicos. Jugó muy tocado en Gran Canaria. Lo hemos tenido que manejar en los partidos de Galatasaray porque va muy tocado. Si además de que va tocado, tiene que hacer un esfuerzo porque tiene dolor y está en un modo desentrenado como el equipo, ves lo que ves en Zaragoza. Es un error pensar que lo que ves en Zaragoza es una consecuencia exclusivamente de ese problema que tiene Dylan Osetkowski, son más cosas. La sintomatología es correcta, el diagnóstico no".

Árbitros en ACB

"Me mantengo al margen. Quejas ha habido siempre. El problema no son las quejas, el problema es otro. No voy a entrar en esto".