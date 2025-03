Ibon Navarro: "Sabemos que somos capaces de ganar a cualquiera"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó el "acierto muy alto" de los dos equipos en un partido resuelto con un lanzamiento fallido de Tyson Carter, con el tiempo prácticamente cumplido, y que declinó la balanza para el Real Madrid. Sigue esa espina clavada para el Carpena. En relación a la importancia de este duelo para poder afrontar los cruces ligueros de cuartos, el preparador vasco alegó: "Sabemos que somos capaces de ganar a cualquiera".

Incluso bromeó con que el factor de jugar el último partido en casa no tiene que ser decisivo, en el caso del conjunto verde. Sí reconoció lo que representa esta competición para la entidad: "Es un título que nos falta y que nos hace mucha ilusión". Al respecto, sobre el encuentro matizó que se han hecho "muchas cosas bien" y "tenemos que apretar para intentar quedar lo más alto posible".

Récord con 23 triples

No aludió a que fuesen determinantes en la resolución del duelo de este domingo en el Carpena ni los 23 triples de los cajistas, flamante récord para un equipo en un partido de ACB, ni el número excesivo de las faltas señaladas en contra durante el último cuarto. "No hablemos de los árbitros hoy", espetó. Sí que lamentó los dos balones perdidos para empezar el cuarto decisivo. Aludió a la lucha, la pelea y la intensidad de ambas escuadras, si bien "las defensas han tenido poco premio por el acierto de los ataques".

"No se puede variar la valoración por un triple que entra o no entra. Se nos han ido muchas opciones de cerrar el partido en el inicio del último cuarto. Ellos han empezado a ir muy pronto al tiro libre. Fueron cogieron confianza. Lástima de ese cuarto", manifestó en la rueda de prensa posterior al partido. Hasta 39 puntos encajó el Unicaja en los últimos diez minutos de juego, de los que 15 fueron desde la línea de tiro libres. Con esos números, un par de acciones de dos más uno guiaron a los visitantes hasta el triunfo.

"Grandísimo rival"

En términos generales, Ibon Navarro expresó que había sido "un buen partido contra un grandísimo rival". No obstante, a su juicio, no cabe decir que ha sido un choque sobresaliente por parte de su plantilla y en términos de motivación. "Nosotros hemos hecho grandísimos partidos en casa. Me ha parecido un partido más. No creo que haya sido extraordinariamente motivante para el equipo", finalizó a instancias de una de las preguntas que se le formulaba.