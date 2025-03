El Unicaja queda segundo en un festival de triples histórico (105-107)

¡Qué partidazo! ¡Qué exhibición de baloncesto ofensivo de Unicaja y de Real Madrid! No creo que ningún aficionado cajista haya salido este domingo enfadado del Carpena. Triste, seguro que sí, pero viendo los 40 minutos que hicieron los de Ibon Navarro, la verdad es que no se le puede poner ni un pero al baloncesto mostrado por el vigente campeón de la Copa del Rey y vigente campeón de la Supercopa Endesa.

De poder a poder

Fue esta vez un Real Madrid "raro". Jugó sin Campazzo, dosificó muchísimo a Tavares y apostó por una defensa zonal durante muchos minutos para llegar vivo al final del partido y asaltar el Carpena. La pareja Musa-Hezonja y el saber estar de Llull fueron algunas de las claves del éxito blanco en la guarida verde y morada. El dominio en el rebote y los tiros libres fueron otras cuestiones que explican el 105-107 final.

Carter mata el aro del Real Madrid. / Gregorio Marrero

El Unicaja lo intentó todo. Tuvo el mejor día de su historia desde el 6.75. Nunca antes el equipo verde, en ninguna competición, había metido 23 triples. Lo hizo este domingo, pero no le sirvieron. Y eso es mérito del rival, que supo aguantar el chaparrón y agarrarse al partido. Por algo el Real Madrid es el líder en solitario de la mejor liga de baloncesto de Europa.

Primer tiempo

Dylan Osetkowski fue el primer protagonista del partido. Anotó tres triples que pusieron patas arriba el Carpena y que sirvieron para aguantar el primer achuchón del Real Madrid, 12-12. La verdad es que el acierto desde el 6.75 de los cajistas fue clave en los primeros 10 minutos, en los que el Madrid estuvo muy serio, jugó mejor y se fue con 4 de ventaja, 21-25.

El Real Madrid se refugió en una zona para incomodar el ataque de los verdes. La tercera falta personal de Perry, con más de 5 minutos para llegar al descanso, fue una muy mala noticia. Tavares hizo mucho daño en la pintura y eso le valió al equipo blanco para ir por delante en el marcador mediado el segundo cuarto: 32-36.

Un triplazo de Osetkowski devolvió la ventaja al Unicaja, 39-36. Chus Mateo paró el juego con un tiempo muerto. El partido entró en un intercambio de canastas que se cerró con un triple sobre la bocina de Killian Tillie, que colocó el 48-46 al descanso.

Barreiro se va de Deck. / Gregorio Marrero

Segundo tiempo

Un mate de Tyson Pérez en la cara de Tavares puso el +8 a favor del Unicaja, 56-48, tras dos minutos y medio de tercer cuarto. El Madrid siguió apostando por la zona. Apareció Carter con tres triplazos que encendieron a la "marea verde". El Unicaja se fue por encima de los 10 de ventaja, 67-55, con 3.20 para el final del tercer cuarto.

Mateo apostó por pequeños. Colocó a Feliz y Llull juntos para tratar de cambiar el guion. El Real Madrid vivió en esa fase del partido de los tiros libres. Fue casi en cada ataque a la línea de 4.60. Sin Tavares ni Hezonja en el campo, fue Musa el que mantuvo a los suyos. Pero el Unicaja seguía desatado desde el perímetro. El choque alcanzó el último cuarto con +10 para los de Ibon Navarro, 78-68.

El Real Madrid no se arrugó ante el ataque tierra-aire de triples del Unicaja. Poco a poco fue recuperando en el marcador y un triple de Hezonja les devolvió la ventaja, 87-88, a 6 del final. Siguió el intercambio de golpes en un lado y en el otro de la cancha. El Madrid se fue de 5, 96-101. Osetkowski puso el 99-101. Musa no falló desde el tiro libre. Pero a base de corazón, el Unicaja logró tener un último ataque para ganar el partido. Carter lanzó un triple que se paseó por el aro, lo golpeó un par de veces... pero no cayó dentro. 105-107 en una locura absoluta de baloncesto 5 estrellas.

Killian Tillie, durante el partido de este domingo. / Gregorio Marrero

Triple cita semanal

Arranca este lunes una semana con dos partidos más. El martes hay que visitar al Rytas en Vilnius en un choque sin nada en juego para los de Ibon Navarro, con los deberes hechos ya en Europa. El domingo, cita liguera en Las Palmas ante al Dreamland Gran Canaria. Aunque el día "D" de esta nueva semana será el viernes, cuando se decida en Suiza la suerte del Unicaja en el play off de los cuartos de final de la BCL. Y es que esto no para.